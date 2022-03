Philippe Montanier au TFC : "Je prends du plaisir surtout la semaine"

Philippe Montanier est un homme heureux en ce moment. Le coach du Toulouse Football Club reste sur une série de quatre victoires de rang en Ligue 2 et compte six points d'avance sur la troisième place à 12 matches de la fin.

"Ne pas écouter les autres"

Le chemin est encore long répète encore et encore Philippe Montanier, qui n'a connu que deux fois la défaite en 26 matches de championnat : "Il ne faut pas écouter les autres parce que ça vous endort. C'est sympa et cela flatte l'égo d'entendre qu'on est bons mais ce ne sont pas ces sirènes qu'il faut écouter. Nous on doit penser à ce qu'on doit faire, comment on doit combiner, comment on doit revenir sur les transitions, etc. On doit rester axés là-dessus."

Du plaisir au quotidien

Lundi face à Dunkerque, le TFC a l'occasion face à un mal classé d'égaler sa meilleure série de victoires de la saison (5) et surtout de faire un pas de plus vers la montée. A la tête d'une équipe qui a la meilleure attaque, la deuxième meilleure défense et qui n'a pas lâché le top 2 depuis la troisième journée, Philippe Montanier se régale : _"_On prend du plaisir sur le banc mais surtout la semaine parce que les joueurs sont extrêmement réceptifs et très perfectionnistes. Dès qu'on propose des choses, on sent que les joueurs adhèrent. Mon rôle, c'est de développer le potentiel des joueurs pour que ce potentiel soit mis au service de l'équipe. C'est une partie que j'affectionne beaucoup. Ce groupe est travailleur et c'est très appréciable pour l'entraîneur que je suis."