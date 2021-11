Philippe Montanier avant TFC-Sochaux : "Les gens ont besoin de joueurs authentiques"

Toulouse, toujours leader de Ligue 2, a vu ses poursuivants revenir très près à cause des trois nuls concédés lors des trois dernières journées. Ce samedi, la réception de Sochaux peut permettre de refaire un écart. Le tout devant plus de 15.000 personnes, un record d'affluence cette saison largement dépassé.

Montanier : "Cela nous touche beaucoup"

Comme l'a annoncé le président Damien Comolli ce mercredi sur l'antenne de France Bleu Occitanie, la barre des 15.000 spectateurs sera franchie ce samedi pour la réception de Sochaux. Un engouement autour du club qui remonte bien sûr jusqu'aux oreilles du vestiaire : "Cela fait vraiment chaud au coeur. Même à l'extérieur on sent la ferveur. C'est une ambiance très festive, ça nous touche beaucoup. Et ça nous met aussi une pression supplémentaire car il faut être à la hauteur de l'enthousiasme et de l'engouement des gens. _Les gens se reconnaissent dans l'équipe qui est valeureuse, qui mouille le maillot. On a des gens "normaux", qui font simplement du foot et qui repartent à vélo du stade. Les gens ont besoin de ça, de joueurs authentiques_. A nous ensuite de les pousser à nous suivre", s'enthousiasme le coach Philippe Montanier.

Pour ce match face à Sochaux ainsi que pour la réception de Rodez le lundi 13 décembre, les bâches dans le virage Brice Taton seront enlevées pour remplir encore un peu plus le Stadium. Après avoir péniblement dépassé la barre des 10.000 spectateurs lors de deux matches à domicile, ce weekend marque peut-être un tournant dans la saison du TFC.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Tout le monde sur le pont

Hormis Anthony Rouault, qui a repris la course, l'infirmerie est vide au TFC. Philippe Montanier pourra donc s'appuyer sur ses forces vives. Les internationaux partis durant la trêve sont eux rentrés sans bobo.