Philippe Montanier : "Ecrire une modeste page de l'histoire du TFC"

Le TFC y est presque. Avec 11 points d'avance et une différence de buts largement favorable à cinq journées de la fin, il ne manque pas grand chose aux Violets pour s'adjuger une montée et un titre de champion de France de Ligue 2. Questions au coach Philippe Montanier avant le déplacement à Sochaux.

Maintenant que la barre symbolique des 72 points est atteinte, plus serein ?

"Oui mais on se dit quand même que mathématiquement on a encore besoin de quatre points. Et sur les cinq matches restants, il y a deux déplacements plus que compliqués à Sochaux et la dernière journée à Ajaccio. Finalement, ce sera une fin de saison pas si tranquille."

Personne ne se dit au club ça y est on est en Ligue 1 ? On ne vous croit pas...

"Ce qui nous met dedans, ce sont les autres. Ils gagnent. Sochaux et Ajaccio restent sur quatre victoires d'affilée. Et s'ils faisaient la totale ? On doit aller chercher les points."

Vous allez surtout avoir un rôle d'arbitre dans la montée des autres en jouant Sochaux et Ajaccio...

"Pour nous ce sont des gros challenges. On est premiers, on a envie de maintenir notre leadership. Nous notre ambition c'est d'avoir des top matches en Ligue 1 l'an prochain donc ce sont ces matches qu'il faut jouer pour montrer nos qualités. On doit montrer qu'on est meilleur"

Montanier : "Fier de rendre les gens heureux"

Le TFC en Ligue 2, c'était une anomalie ?

"Non parce que c'est simplement la réalité sportive. On a vu un Racing Club de Lens en Ligue 2, j'ai joué ici devant 30.000 spectateurs face à l'OM en D2. On peut-être le grand Marseille ou le grand Racing Club de Lens et se retrouver en Ligue 2. Le cœur du métier c'est le jeu. Si on n'est pas bons, quel que soit l'historique ou le passé glorieux d'un club, on peut se retrouver en Ligue 2."

Vous devez être fiers quand même de participer au renouveau du club ?

"On est surtout fiers de rendre des gens heureux. Je discutais avec un supporter qui me disait que quand on gagne sa semaine est illuminée. On ne se rend pas compte de l'impact que ça a. On est très fiers de donner du bonheur aux gens."

Le titre de champion, c'est un objectif ?

"Il ne faut pas oublier le premier objectif qui est la montée mais le deuxième c'est de marquer l'histoire du club. Il y a très peu de moments où l'on peut marquer l'histoire d'un club. On peut écrire une modeste page de l'histoire du club. Cela reste. Un exemple : Michaël Debève qui a gagné le titre avec Lens, il a des stades qui portent son nom près de Lens. C'est une occasion unique mais on ne va pas aller plus vite que la musique. D'abord la montée."