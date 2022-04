Philippe Montanier et la probable montée du TFC : "Ne pas retarder l'échéance"

Pourquoi faire attendre les supporters du TFC ? Toulouse a fait un grand pas vers la Ligue 1 la semaine passée en battant son dauphin le Paris FC. Avec 10 points d'avance sur le troisième à sept matches de la fin, ça sent très bon. Le coach Philippe Montanier veut lui valider officiellement la montée au plus vite.

Encore deux victoires

Il reste sept journées à disputer et le coach a fait ses comptes : "On pense que 72 points, c'est la barre qu'il faut pour monter en Ligue 2 donc on a encore deux victoires à aller chercher. Plus vite on aura ces deux victoires, plus vite on pourra penser à d'autres objectif. Il faut essayer de les prendre le plus vite possible et ne pas retarder l'échéance."

Garder tout le monde en alerte

Avec deux derniers succès précieux et sans doute décisifs à Auxerre puis face au Paris FC, pas question de se relâcher et de se croire arrivé. Le staff a d'ailleurs réuni tout le monde en début de semaine : _"_On a fait un rappel avant l'entraînement. On a rappelé nos réunions du début de saison, rappelé pourquoi on est là pour refixer le cadre quelle que soit la situation", ajoute Philippe Montanier.

Ce samedi, la rencontre Guingamp-TFC sera à suivre en intégralité sur France Bleu Occitanie dès 14h30.