Philippe Montanier et sa visite "inspirante" au Stade Toulousain

Les clubs professionnels toulousains échangent beaucoup, on le sait. La preuve encore cette semaine avec la venue à Ernest-Wallon du coach du TFC Philippe Montanier.

"Thomas Ramos m'a félicité"

"On n'a pas trop de temps et ça fait un moment que je voulais voir un entraînement. Ugo Mola m'a ouvert toutes les portes, j'ai assisté au débriefing vidéo de la victoire en Champions Cup qui a été exceptionnelle. Voir l'entraînement aussi, ils sont 40 ! J'ai pu passer un peu de temps avec Raphaël Ibanez aussi. Et puis il y a des joueurs qui adorent le foot comme Thomas Ramos. Il m'a félicité pour notre premier but à Montpellier. Il s'y connaît en plus !" explique Philippe Montanier tout sourire.

Philippe Montanier qui assure que de tels échanges servent dans son quotidien de coach de Ligue 1 : "Ce n'est pas le même sport, mais il y a vraiment des sources d'inspiration, au-delà de l'accueil des gens du Stade. Cela nous donne des pistes de réflexion même si le recrutement ne se fera pas au-dessus du quintal bien sûr. En revenant, je me suis dit tient, ça, ça peut me faire évoluer dans certains domaines. C'est inspirant."