Philippe Montanier invité de l'émission 100% TFC ce lundi

La fin de la saison en Ligue 2 approche. Il reste huit matches à négocier en championnat et le TFC, solide leader, espère bien retrouver la Ligue 1 dans les prochaines semaines. Cette course à la montée débute ce samedi après-midi à 15 heures avec un choc face au dauphin des Violets, le Paris FC. Un match qui se jouera dans un stade à guichets fermés ou presque puisque plus de 21.000 billets ont déjà été vendus. Ce sera le record d'affluence de la saison en championnat.

Philippe Montanier invité

Après la coupure internationale, c'est parti pour la dernière ligne droite. Philippe Montanier, le coach toulousain, sera avec nous en studio ce lundi soir pour évoquer cette fin de saison.

Rendez-vous à 18h30 sur France Bleu Occitanie pour l'émission 100% TFC.