Philippe Montanier dans 100% TFC : "Je travaille comme si j'allais rester dix ans"

Philippe Montanier l'entraineur des Violets était l'invité exceptionnel en studio de 100% TFC ce lundi pour lancer la semaine qui va nous conduire au choc avec la réception de son dauphin le Paris FC samedi (15h) au Stadium qui devrait afficher complet pour l'occasion et qui sera à vivre comme d'habitude en intégralité sur France Bleu Occitanie avec une émission spéciale d'une heure avant le coup d'envoi.

Est-ce que la semaine de repos a fait du bien ?

"Oui les joueurs ont eu peu de vacances l'été dernier. On se prépare désormais pour le sprint final."

Dans quel état d'esprit sont les joueurs?

"C'est difficile de prédire l'avenir. Mais les trêves font toujours du bien physiquement et mentalement. On se se sent bien pour cette semaine mais aussi celles à venir."

Et vous, Philippe Montanier, comment vous sentez-vous à l'approche de la dernière ligne droite?

"Je suis concentré, excité par ce challenge à venir. Je suis satisfait des résultats mais je reste prudent car on sait, notamment dans le football, que la vérité reste toujours fragile."

Vous avez sorti la calculette ? Que faut-il faire pour assurer la montée ?

"Je pense qu'il faudra trois ou quatre victoires encore sur les huit matches qui restent. Cela va être âpre avec de gros affrontements encore à venir."

Avez-vous conscience de l'engouement qui vous attend samedi ?

"On a démarré la saison avec 5.000 spectateurs lors de la première journée. On voit le travail effectué. On doit être fier de l'engouement suscité. On joue pour la performance mais aussi pour le partage et rendre les gens heureux. Après les joueurs jouent pour les gros matches. Et le Stadium est beau quand il est plein."

22.852 billets étaient déjà vendus ce lundi. La jauge à 27.000 personnes va être atteinte. Toulouse jouera à guichets fermés samedi ?

"On risque de réaliser une des plus belles affluences de France, et pas qu'en Ligue 2, parmi même les plus belles de la saison Ligue 1 et Ligue 2 confondues.

Et si le TFC s'impose samedi face à son dauphin, il sera assuré de remonter en Ligue 1?

"Si on gagne il restera encore 21 points à distribuer. Quand on bat Auxerre plus tôt dans la saison, derrière on fait trois nuls et on a vu les autres revenir vite. C'est plutôt l'écart avec le 3e qui compte."

Le titre de champion vous vous en moquez ou ça compte pour vous ?

"D'abord il faut gravir la montagne, assurer la montée. Après on jouera le titre."

Spierings suspendu samedi. Est-ce que votre capitaine Brecht Dejaegere peut faire son retour?

"Il devait jouer avec la réserve le weekend dernier mais il était souffrant. Il va récupérer en début de semaine. Cela fait deux mois et demi qu'il n'a pas fait de compétition. Même s'il a suivi l'entrainement depuis plusieurs semaines, on évaluera sa forme deux ou trois jours avant le match de Paris samedi."

L'ancien virage ouest va être renommé Christophe Revault samedi. Vous trouvez ça logique ?

"On a tous été marqués quand on a appris son décès. C'est un beau geste, il reste présent. C'est un bel hommage que Christophe méritait. Il venait du PSG. Il pouvait très bien rebondir en Ligue 1 mais non, il est resté quand le club est descendu. On s'est croisé sur les terrains au Havre et à Caen. On s'est recroisé de nombreuses fois. C'a été un choc quand des amis en commun m'ont appris son décès. C'est quelqu'un que j'aimais recroiser car c'était une personnalité riche."

Montanier : "J'espère que cette saison va se terminer en apothéose"

Vous allez essayer de transmettre cette émotion à vos joueurs avant le match ?

Il n'y a pas trop besoin de la transmettre. C'est un match qui oppose le premier au deuxième, avec un hommage à un ancien du TFC. Il faudra contrôler ses émotions car il y a un match à jouer."

C'est votre meilleure saison d'entraineur ?

"J'ai aimé Boulogne-sur-Mer ou avec des joueurs amateurs (CFA) on a réussi à monter en Ligue 1 en cinq ans. A la Real Sociedad en Espagne, on a réussi à atteindre la Ligue des champions avec le 15e budget. Et puis, il y a celle-ci avec Toulouse. Ce qui marque le plus au-delà de la performance c'est l'humain. J'ai des mec normaux qui arrivent et repartent de l'entrainement à vélo. Au-delà de la performance je suis sensible à l'aspect humain, la communion des joueurs avec le public. C'est une saison particulière."

Vous avez aussi connu des moments difficiles ces dernières saisons comme votre départ de Lens ou Liège...

"Oui j'ai connu plus de moments difficiles que de bons moments. J'espère que cette saison va se terminer en apothéose."

Ce serait une sorte de revanche pour vous ?

"Pas du tout. Il y a vraiment que le foot et les joueurs qui me passionnent."

Vous avez signé deux ans. Vous avez envie de poursuivre l'aventure?

"On rentre dans un club avec l'envie de rester dix ans, parfois ça peut durer que trois mois. En tout cas je travaille comme si j'allais rester dix ans."

Vous aimeriez coacher le TFC en Ligue 1?

"Bien sûr. On est tous venus là pour ça parce qu'il y avait un vrai projet. Ce sera l'apothéose d'aller en Ligue 1. Après le plus dur commence."

Vos meilleurs joueurs sont déjà courtisés?

"La plus grosse difficulté sera de garder nos meilleurs joueurs oui. Le meilleur recrutement c'est toujours au sein de l'effectif."

Healey, Van den Boomen... Quel joueur vous a le plus surpris cette saison ?

Nathan N'Goumou. Il est devenu un joueur clé après deux-trois titularisations la saison dernière. Anthony Rouault aussi. C'est rare de voir des joueurs de l'école de foot arrivés professionnels. Je n'avais jamais vu ça dans ma carrière ou peut-être à la Real Sociedad car il y a une forte identité basque."