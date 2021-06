Philippe Montanier nouvel entraîneur du Toulouse Football Club

Après de longues semaines sans annonce, le Toulouse Football Club a trouvé son entraîneur. Philippe Montanier a été désigné entraîneur du TFC pour les deux prochaines saisons. L'ancien coach de Lens, Rennes ou encore de la Real Sociedad était sans club depuis décembre 2020 après un passage mitigé dans le Championnat Belge au Standard de Liège.

Ancien gardien du TFC

Avant de basculer côté entraîneur, Philippe Montanier porte essentiellement les couleurs du Stade Malherbe de Caen où il dispute neuf saisons. Il défend par la suite les buts du Toulouse FC pendant trois saisons pour 88 apparitions (entre 1994 et 1997) sous le maillot violet. Il rejoint le FC Gueugnon alors en deuxième division avant de terminer sa carrière de joueur professionnel à Saint-Etienne.

Une carrière d'entraîneur avec des hauts et des bas

Philippe Montanier connaît bien le Téfécé. En avril 2001, il entame une carrière d'entraîneur, et devient l'adjoint de Robert Nouzaret, son ancien entraîneur à Caen, au Toulouse FC.

Il se fait connaître en tant qu'entraîneur à Boulogne-sur-Mer en 2004. Il emmène en deux saison le club en Ligue 2 puis en Ligue 1 sur la saison 2008-2009 où est désigné meilleur entraîneur de la saison.

Un passage dans le pays basque entre 2011 et 2013 avec la Real Sociedad fera de Montanier l'un des entraîneurs les plus côtés du moment avec de bons résultats et une qualification pour les barrages de la Ligue des Champions.

Philippe Montanier voit son ascension stagner au Stade Rennais pendant trois saisons sans convaincre malgré une finale de Coupe de France avec les bretons. Après un passage raté à Nottingham Forest, il revient en mai 2018 à Lens pour se relancer. Alors en Ligue 2, Montanier emmène les Sang et Or à la cinquième place avant que les Lensois ne retrouvent l'élite la saison de son départ.

Sa dernière expérience en tant qu'entraîneur ne sera pas des plus marquantes. En juin 2020 il rejoint la Belgique et le Standard Liège. Il y dispute la Ligue Europa mais ne passe pas les phases de groupe. Philippe Montanier est limogé six mois après le début de son contrat en décembre 2020. Sans club depuis le début de l'année, il vient de signer au Téfécé pour deux ans.

Michaël Debève revient chez lui

C'est Michaël Debève qui prend le poste d'entraîneur adjoint avec qui il a déjà collaboré au Racing Club de Lens. Debève connaît bien le club puisqu'il été l'adjoint de Dominique Arribagé et Pascal Dupraz (entre 2015 et 2018) avant de coacher l'équipe première de janvier 2018 à mai 2018.

Formé à Toulouse, il passe l'essentiel de sa carrière au TFC entre 1986 et 1994.