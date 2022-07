La mise au point de l'entraineur du TFC Philippe Montanier sur le mercato et le dossier Healey

Samedi soir, après la victoire du TFC en match amical face à Troyes (6-1), l'entraineur du TFC Philippe Montanier a mis les choses au point au sujet du mercato et de son buteur Rhys Healey. Le meilleur buteur de Ligue 2, annoncé partant cet été, est blessé à l'adducteur et s'entraine à part. De quoi faire enfler les rumeurs autour d'un départ d'Healey. L'Anglais, 27 ans, est arrivé il y a deux ans de 3e division anglaise pour 500.000 euros environ.

Je ne suis pas agacé. Après, je sais bien que c'est une période de rumeurs et de fake news. Mais voilà, il faut dire les choses. - Philippe Montanier

Mais pour l'instant le natif de Manchester est bien là et devrait rejouer cette semaine, espère Philippe Montanier. "Contrairement à ce que ce qui est dit, il assiste à toutes les séances vidéo, sauf celles qui ne le concernent pas. Quand on prépare des séances d'entraînement à la vidéo, les blessés n'y participent pas. Donc on espère le récupérer rapidement. Je ne suis pas agacé. Après, je sais bien que c'est une période de rumeurs et de fake news. Mais voilà, faut dire les choses. Quand les choses ne vont pas bien, on le dit. Mais, comme il n'y a rien de particulier, il faut le préciser. Parce que je sais que vous êtes très fervent de donner une information juste."

Healey et Van Den Boomen de retour

Philippe Montanier espère bien conserver les deux joueurs qui ont été sous le feu des projecteurs la saison dernière, à savoir Branco Van Den Boomen, meilleur passeur de Ligue 2 et Rhys Healey, meilleur buteur. "Ah bah oui, moi j'aimerais bien, poursuit le coach des Violets. C'était quand même notre meilleur buteur. C'est un joueur important de notre effectif. Donc si, comme je l'ai dit, on arrive à garder tous nos meilleurs joueurs, plus les renforts qu'on vient d'avoir, on pourra remplir les objectifs en Ligue 1."

Quand j'étais à la Real Sociedad ou Antoine Griezmann à 20 ans était demandé par l'Atletico de Madrid, il est resté un ou deux ans de plus. Puis quand il a été à l'Atlético ce n'était pas pour 10 mais 35 millions d'euros, et pas pour être numéro cinq mais numéro un.

Pour l'instant, le Téfécé compte trois arrivées pour deux départs. C'est assez calme et ça pourrait durer, selon Philippe Montanier, qui se souvient de ses deux ans en Espagne quand il a réussi à convaincre une future star de l'équipe de France. "Quand j'étais à la Real Sociedad ou Antoine Griezmann à 20 ans était demandé par l'Atletico de Madrid, il est resté un ou deux ans de plus. Puis quand il a été à l'Atlético ce n'était pas pour 10 mais 35 millions d'euros, et pas pour être numéro cinq mais numéro un. Les jeunes, il faut qu'ils se construisent. C'est ce que je leur conseille. Mais maintenant les conseilleurs ne sont pas les payeurs."

Les Toulousains visent la passe de trois

Recrutés il y a deux ans pour moins d'un million d'euros, Healey et Van Den Boomen valent aujourd'hui près de 10 millions à eux deux. Et les choses peuvent bouger d'ici la fin du mercato le 1er septembre. En attendant, le TFC accélère sa préparation avec un 3e match amical contre le Pau FC mardi. Coup d'envoi 18h à Tarbes. Les Violets viseront une 3e victoire en trois matches.

Ce sera avec Branco Van Den Boomen donc, Nathan Ngoumou et Issiaga Sylla qui sont de retour.