PHOTO- L'hommage du PSG à Jean-Pierre Adams, gloire du Nîmes Olympique

Le PSG a rendu un hommage à Jean-Pierre Adams, ancien défenseur international et joueur du Nîmes Olympique, décédé en septembre dernier après 39 ans de coma.

Le Paris-Saint-Germain a invité ce mercredi soir la famille de Jean-Pierre Adams, au Parc des Princes, pour la rencontre de Ligue 1 face à l'OGC Nice. Le président Nasser Al-Khelaïfi a passé la soirée avec la veuve de l'ancien défenseur du Nîmes Olympique (et ex-international : 22 sélections entre 1972 et 1976), Bernadette Adams, son fils Laurent, sa belle-fille Ingrid et Lenny, le petit-fils.

Le club parisien a offert à la famille de Jean-Pierre Adams un maillot du PSG floqué du numéro 4. L'ancien défenseur du Nîmes Olympique a aussi porté les couleurs du PSG entre 1977 et 1979 (et Nice de 1973 à 1977)

Jean-Pierre Adams est décédé à 73 ans le 21 septembre 2021, après 39 ans passés dans le coma dus à une erreur d'anesthésie lors d'une opération du genou.