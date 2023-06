PHOTO - Ligue 2 : le nouveau maillot des Girondins de Bordeaux dévoilé

Un scapulaire imposant, un logo au centre du maillot et pas de sponsor : les Girondins de Bordeaux ont dévoilé ce vendredi leur maillot "domicile" pour la saison 2023/2024, qui sera porté par les équipes masculine et féminine. Yoann Barbet et Vital Nsimba, pour l'équipe masculine et Andréa Lardez et Hillary Diaz, pour l'équipe féminine ont servi de mannequins pour l'occasion. Sur son site, le club le décrit comme un maillot au "bleu marine prononcé, identitaire pour le FC Girondins de Bordeaux", marqué par "un retour au scapulaire d’origine". Il est en vente à la boutique de la rue Sainte-Catherine et sur la boutique en ligne des Girondins, au prix de 95 euros pour les adultes (75 pour les enfants).

ⓘ Publicité

Sur la question de ce maillot vierge de tout sponsor, le président Gérard Lopez explique, dans l'interview exclusive qu'il a accordé, jeudi à 100% Girondins , que "des partenaires historiques" s'étaient proposés, dont la chaîne de restaurants bordelaise Le Bistro Régent. Mais le club "travailler avec des marques déjà présentes à l'international", ajoute Gérard Lopez, qui a également expliqué ne pas vouloir s'engager sur des contrats trop longs, avec l'envie de les renégocier en cas de montée en Ligue 1.