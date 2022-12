PHOTOS - Une finale hors du commun mais Nîmes y a cru jusqu'au bout

Ce dimanche soir au Qatar, c'est l'Argentine qui gagne face à la France aux tirs au but (4-2) pour la finale de la Coupe du monde. Un match hors du commun et ils étaient nombreux sur le boulevard Victor Hugo à Nîmes derrière les bleus. Même s'ils n'ont pas de troisième étoile sur leur maillot, les supporters sont restés jusqu'au bout pour soutenir leur équipe.

Les supporters Nîmois sur le boulevard Victor Hugo à Nîmes © Radio France - Adèle Chiron

Des bars pleins à craquer

Au café Olive sur le boulevard Victor Hugo, deux écrans ont été installés à l'extérieur. Les supporters français et argentins se côtoient dans une ambiance chaleureuse malgré le match difficile. La plupart sont pour les Bleus, mais Sébastian le serveur soutient avec force l'Argentine. "Autour de moi il n'y a que des supporters Français, ici je suis le seul à soutenir mon pays l'Argentine". L'ascenseur émotionnel a été intense durant toute la finale pour tout le monde. "C'est un match incroyable je n'ai pas de mot" explique Sébastian avec le sourire. Même Damien, supporter du côté français l'admet "Le match a été incroyable, on n'a pas démérité. On a perdu mais c'est le jeu".

Les supporters Argentins et Français dans le même bar pour regarder le match © Radio France - Adèle Chiron

