Besançon, France

ON EST EN FINALE !!! Des scènes de liesse à n'en plus finir, et un concert de klaxons qui s'est éternisé jusque tard dans la nuit. A Besançon, la victoire des Bleus de Didier Deschamps face aux Diables rouges de la Belgique en demi-finales du Mondial en Russie sur le score de 1 à 0 (but de Umtiti) a été fêtée dignement ce mardi soir.

Ramener la Coupe du monde à la maison et une deuxième étoile sur le maillot, les supporters bisontins en rêvent déjà. © Radio France - Dimitri Imbert

Quelque 6000 supporters ont assisté à la rencontre sur l'écran géant de 28 m² installé dans la fan zone sur la pelouse du stade Léo Lagrange. Rencontre qui s'est donc soldée par une qualification historique pour la troisième finale de la France en Coupe du monde, 20 ans après la victoire de la bande à Zizou en 1998, 3 à 0 face au Brésil.

Malgré un score vierge à la mi-temps les fans des Bleus y croient toujours dur comme fer. © Radio France - Dimitri Imbert

Le dispositif de cette fan zone sera reconduit pour la finale dimanche à 17h.

Après une Marseillaise entonnée à plein poumons au milieu de la foule, le maire de Besançon Jean-Louis Fousseret applaudit l'entrée des joueurs sur le terrain. © Radio France - Dimitri Imbert