PHOTOS | ASSE - Manchester, découvrez le musée du "plus grand club de foot d'Angleterre"

À moins de 20 jours du match événement des Verts face à Manchester United, -le 16 février prochain en 16e de finale de la Ligue Europa-, découvrez le stade mythique d'Old Trafford et son "musée de Manchester", l'un des plus importants musée du football en Europe. On vous emmène, suivez le guide !

↓ Visite vidéo du Museum de Manchester United ↓

Le stade d'Old Trafford, à Manchester, en Angleterre, est un stade mythique, tout simplement. Vieux de plus de 100 ans, il a été construit en 1909 et compte... 76.000 places. La visite comprend également l'entrée au musée, et, que vous soyez fan de Manchester United ou non, c'est un incontournable ! C'est en effet l'un des plus importants musée du football en Europe. Installé sur trois niveaux, il est déjà important par la taille... sans pour autant être démesuré par rapport à notre musée des Verts.

500 coupes dans la salle des trophées !

Ce qui impressionne surtout, même quand on est très fiers des 10 titres remportés par l'ASSE, c'est le palmarès mancunien qui s'étale dès la 1ère étape : dans la salle des trophées, trônent plus de 500 coupes !

Manchester United, c'est vingt titres de "Champion Angleterre", trois "Ligues des Champions". Beaucoup de Français ont fait cette histoire. Non loin d'une image de Patrice Evra sur un chameau, se trouve la galerie des grands joueurs dont un certain..... Éric Cantona. "Éric the King", comme on le surnomme encore ici, a notamment marqué le seul but de la finale de la Coupe d'Angleterre contre Liverpool, en 1996, donnant ainsi la victoire à Manchester.

"Quand Éric Cantona est arrivé, c'est comme si le club avait trouvé sa pièce manquante.(...) Grâce à lui, on passait d'ex-aequo à vainqueur" - Ryan Giggs

Ryan Giggs a fait toute sa carrière à Manchester. C'est est un peu le Loïc Perrin de Manchester, et c'est lui qui parle le mieux de "Canto" : "quand Éric est arrivé, c'est comme si le club avait trouvé sa pièce manquante. Il avait un don. Grâce à lui, on passait d'ex-aequo à vainqueur. Il tenait parole !"

"C'est in-cro-y-a-ble ! Quand on est arrivés lundi et qu'on a enfin vu le stade, je n'y croyais pas. C'est tellement magnifique !" - Jonasz, fan norvégien de Manchester United

Marius et Jonasz, deux Norvégiens fans de Manchester United, sont même venus en vacances à Manchester rien que pour ça. Ils rêvent en repassant plusieurs fois dans chaque salle du musée. "Ça fait dix ans que nous voulions venir ici, c'est très agréable de sentir l'ambiance de ce club. C'est juste le plus grand club de football d'Angleterre!" s'enthousiasme Marius. Et Jonasz de compléter avec passion,"c'est in-cro-y-a-ble ! Quand on est arrivés lundi et qu'on a enfin vu le stade, je n'y croyais pas. C'est tellement magnifique !"

Jusqu'au bout la visite est très sonore, rythmée par les plus grands buts des plus grands joueurs, et par la pop britannique. Puis vient la salle des entraîneurs de Manchester United. Là aussi place au mythe.

Au musée, l'hologramme de Sir Alex Fergusson

Avec d'abord le mythe absolu : l'historique Matt Busby, qui a aussi sa statue à l'entrée d'Old Trafford. Puis le mythe contemporain : José Mourinho, arrivé cette saison mais qui a déjà son portrait peint au milieu des autres. Et enfin le plus grand de tous, Sir Alex Ferguson, entraîneur pendant 27 ans de United. Quelques mètres plus loin, on peut même échanger avec lui, enfin avec son hologramme.

C'est donc un musée à l'échelle de son club que nous avons visité : un mythe. Ce lieu fait, à chaque fois, rêver les fans. Il fera aussi rêver, c'est certain, les centaines de supporters des Verts qui s'y rendont, le 16 février prochain, pour les 16e de finale de la Ligue Europa.

À LIRE AUSSI :