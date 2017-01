PHOTOS - AS Saint-Étienne / Manchester United : découvrez Old Trafford, l'antre des Red Devils

Avant le match aller Manchester United / AS Saint-Étienne le 16 févier en 1/16e de finale de Ligue Europa, nous vous emmenons à Old Trafford, le stade de Manchester. L'enceinte de 76 000 places est l'une des dix plus grandes d'Europe et abrite l'une des équipes les plus capées du football européen.

Old Trafford, c'est le stade de Manchester United, le troisième plus gros stade du Royaume-Uni et le dixième plus important dans le monde. Construit il y a plus d'un siècle, avec des sièges rouges comme le maillot du club, plus de 76 000 places, l'enceinte est devenue mythique. Suivez-nous pour la visite !

Le tunnel de Munich

Depuis le centre de Manchester, nous nous rendons au stade par le tram. Avant de voir la pelouse, les multiples trophées et d'entrer dans le mythe sportif, nous sommes rappelés par l'histoire du club. Notre regard se pose sur le tunnel de Munich ("Munich Tunnel"), sous les travées d'Old Trafford. Là, l'histoire n'est pas du tout sportive. La catastrophe aérienne du 6 février 1958 est commémorée sur plusieurs plaques. Huit joueurs, une vingtaine de personnes au total sont tuées au retour d'un match européen.

"C'était une vraie famille, un club familial avec des gamins de 16-17 ans" raconte Bobby Charlton, champion du monde en 1966, l'un des rares survivants de la catastrophe. "Quand la catastrophe est arrivée, cela a été un effondrement pour le club. Je suis vraiment fier aujourd'hui de pouvoir dire haut et fort qui ils étaient... Ils formaient une équipe fantastique" explique celui qui a fait presque toute sa carrière de footballeur à Manchester.

Au-delà du drame humain, sportivement, Manchester United a mis dix ans à s'en remettre, pour remporter sa première Ligue des Champions en 1968, avec Bobby Charlton. C'est lui qui rebaptise Old Trafford, le "théâtre des rêves".

La salle de presse et les vestiaires

Old Trafford est immense mais ses coulisses sont presque surprenantes. La salle de presse est très soignée, avec ses boiseries, mais pas demesurée. Idem pour les vestiaires où les maillots d'Ibra, Pogba et Rooney sont soigneusement posés sur leurs cintres. Avant le match et à la mi-temps, les joueurs discutent et ravitaillent dans des lieux abrités de la pluie. Forcément, l'entrée sur la pelouse se fait par le tunnel des joueurs, dans un angle d'Old Trafford.

La pelouse et les tribunes

Autour de nous, 76 000 sièges rouges. Vides pour l'instant. Cela fait quand-même rêver Nankin, une étudiante vietnamienne de Londres venue rien que pour voir le stade. "Mon père est venue me rendre visite. Il est fan de foot et grand fan de Manchester United, alors on est venus. C'est vraiment un très grand stade. On n'a pas ça au Viêt Nam, je suis vraiment impressionnée par sa taille. Et en plus la pelouse est impeccable !", raconte la jeune fille ébahie sur le gazon anglais.

Un autre touriste vient en habitué. David, un Américain de Salt Lake City, suit les Red Devis depuis 25 ans. "C'est génial de revenir. J'ai de la famille ici en plus. Je suis Manchester avec mon frère, ma sœur. Tout le monde dans la famille les suit et les adore. Je le vois tout le temps à la télé. Je regarde beaucoup de match de football, surtout ceux de Manchester, c'est top. C'est juste un lieu formidable. Ce stade est bien sûr plus petit que nos stades de football américain mais les stades de soccer eux aussi sont de plus en plus gros."

Aujourd'hui, avec des places en populaire à plus de 60 euros, il paraît que l'ambiance n'est plus la même à Old Trafford les soirs de match. Mais même à vide, le "théâtre des rêves" tout comme Geoffroy-Guichard, transpire de toute son histoire.