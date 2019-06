PHOTOS - Coupe du monde féminine 2019 : le Parc des Princes aux couleurs du Mondial pour France - Corée du Sud

Pour accueillir le match d'ouverture de la Coupe du monde féminine 2019 entre la France et la Corée du Sud ce vendredi, le Parc des Princes s'est habillé pour l’événement. Il n'y a plus qu'à patienter, pour voir les Bleues disputer leur premier match à 21h.

Le Mondial est en vue ! À seulement quelques heures du coup d'envoi ce vendredi de l'édition 2019 de la Coupe du monde féminine, le Parc des Princes s'est équipé en conséquences. Fini les couleurs du Paris-Saint-Germain, bonjour les habillages de la FIFA. De la couronne du stade, jusqu’aux affichages et à la signalétique, tout est aux couleurs du mondial français !

Habituellement aux couleurs du PSG, le Parc des Princes s'est habillé aux couleurs de la Coupe du monde féminine 2019 - © loc2019

Le stade étant habitué aux grandes rencontres il n'y a quasiment pas eu de changements à faire dans l'aménagement. Le Parc sera plein avec 47.000 personnes pour le match d'ouverture (tous les billets ont été vendus) et 233 journalistes (hors photographes et caméra-mens) venus du monde entier.

Les Bleues dans le vestiaire du PSG

Les Bleues, étant l'équipe censée accueillir le match, elles auront le droit au vestiaire du PSG, plus grand que celui des visiteuses. Ce petit plus n'est toutefois pas du au fait qu'elles jouent en France mais bien à cause du tirage qui veut que l'équipe A du groupe A reçoive.