Photos - Coupe du monde féminine 2019 : Un succès pour Grenoble

Grenoble, France

5 matchs, 15 buts, 79164 spectateurs, la Coupe du monde féminine est terminée à Grenoble. Si l’impact de la compétition était difficile à évaluer avant l’épreuve, après force est de constater que dans la capitale des Alpes, ces deux semaines ont été un succès.

Un succès populaire

Trois rencontres, dont celle entre la Jamaïque et l’Australie se sont déroulées devant plus de 17.000 spectateurs © Maxppp -

La Fifa annonce 81.000 billets vendus pour les 5 matchs disputés au Stade des Alpes. L’affluence réelle est un peu en dessous, mais avec 79164 spectateurs dans les gradins, le taux de remplissage dépasse les 85 %. A Grenoble, la Coupe du monde est un succès populaire.

Image positive et réseaux sociaux

Oubliez Chicago, la Coupe du monde ce fut deux semaines de « Grenoble loving ».

Nos montagnes ont fait le tour du monde grâce aux réseaux sociaux, et aux équipes nationales sincèrement sous le charme, à l’image des jamaïcaines et des allemandes, en visite à la Bastille, avec à l’appui photos et commentaires agréables.

Le Stade des Alpes a aussi eu le droit a une exposition inédite, un peu plus de dix ans après son inauguration. La verrière et les sommets en arrières plan ont marqué les esprits, pour une fois pas chagrin. L’ambiance festive et colorée du premier match entre le Brésil et la Jamaïque a donné le ton un match par ailleurs vu à la télé par prés de 36 millions de brésiliens. Seul accroc de la quinzaine, lorsqu'il a été demandé, lors de Canada / Nouvelle-Zélande, à deux spectateurs de quitter le stade parce qu'ils portaient des t-shirts défendant les droits des femmes en Iran.

Le Stade des Alpes de Grenoble a vécu un dimanche après-midi festif avec le match Brésil-Jamaïque © Maxppp -

Cristiane, S.Kerr, les Jamaïcaines et la V.A.R

Sur le terrain, plusieurs joueuses ont marqué Grenoble de leur passage. La Brésilienne Cristiane s’est offert un triplé contre la Jamaïque, l’Australienne Samantha Kerr a elle marqué à quatre reprises contre ces même Jamaïcaines. Les « Reggae Girlz » pour qui le Stade des Alpes restera dans l’histoire, puisque c’est là, le 18 juin qu’elles ont marqué leur premier but en Coupe du monde, c’était là aussi dans ce match contre l’Australie. Et puis l'arbitrage vidéo (V.A.R) s'est invité a plusieurs reprises sur le 1/8ème de finale remportée 3-0 par l'Allemagne contre le Nigéria.