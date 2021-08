PHOTOS - Découvrez les nouveaux maillots de la Berrichonne Football

Nouvelle saison, nouvelle division, nouveaux maillots ! La Berrichonne Football change de look pour son année de National. À la veille de la reprise du championnat, avec la réception vendredi de Cholet, le club castelroussin dévoile les tuniques qui seront portées par les joueurs en 2021-2022. Une chose saute aux yeux : le bleu n'est plus la couleur dominante. C'est le rouge désormais qui occupe le plus de place. Les shorts sont bleus et les chaussettes rouges.

Le nouvel attaquant berrichon Thomas Robinet prend la pose - La Berrichonne Football

Pas de changement en revanche pour le maillot qui sera porté à l'extérieur : le blanc reste bien mis en avant.