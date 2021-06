PHOTOS - Euro de football : une famille du Territoire de Belfort à fond derrière les Bleus

Dans le Territoire de Belfort, une famille vit à fond les matches de l'équipe de France de football. Avec l'entrée en lice des Bleus ce mardi contre l'Allemagne à l'Euro 2020, Marc Philippe et les siens sont prêts à vibrer aux exploits de Mbappé et ses coéquipiers.

C'est une maison bleue ...blanc et rouge qu'on ne peut pas manquer quand on traverse le petit village de Vézelois, dans le Territoire de Belfort. Chez les Philippe, l'équipe de France occupe tous les esprits et toute la place à l'occasion de l'Euro 2020. Drapeau pendu aux fenêtres avec ceux aussi des autres équipes, mais surtout tout l'attirail du parfait supporteur français, maillot, écharpe, et autres clap-clap et tap-tap !

Ce retraité de 67 ans, surnommé "papy foot", est prêt à vibrer pour le premier match des Bleus ce mardi 15 juin 2021 à Münich contre l'Allemagne. Avec ses petits-enfants et ses enfants, dont son fils, Benjamin, Marc va suivre tous les matches de l'équipe de France en espérant les voir l'emporter en finale contre l'Angleterre.

La maison de Marc ne passe pas inaperçue dans les rues du petit village de Vézelois dans le Territoire de Belfort © Radio France - Hervé Blanchard

Marc Philippe ne rate pas un match de l'équipe de France de football © Radio France - Hervé Blanchard