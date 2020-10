PHOTOS - FC Sochaux : les souvenirs d'une supportrice pour les 40 ans de l'épopée européenne

Sochaux fête les 40 ans de son parcours jusqu'en demi-finale de la coupe UEFA. Ce lundi, l'émission 100% FCSM célèbre le plus grand exploit de l'histoire européenne du club avec B.Genghini, P.Revelli et J.L.Ruty. Avant-goût en images avec Pascale et ses souvenirs de jeune supportrice jaune et bleue.

Patrick Revelli en peignoir sur la pelouse enneigée de Bonal contre Francfort. Ou encore le coup-franc de Bernard Genghini contre Zürich. Ce sont quelques unes des images les plus fortes de l'épopée du FC Sochaux-Montbéliard, demi-finaliste de la coupe UEFA en 1980/81. C'était donc il y a 40 ans déjà. Et cela reste le plus grand exploit de l'histoire européenne du FCSM. Le club célèbre d'ailleurs cette année ce bel anniversaire qui reste dans les mémoires de plusieurs générations de supporteurs des jaune et bleu encore aujourd'hui. Comme Pascale. Cette belfortaine de 61 ans était toute jeune à l'époque. Elle n'a rien oublié de cette campagne européenne des Lionceaux. Pour France Bleu Belfort Montbéliard, elle rouvre la boîte à souvenirs en images.

Casquette du FCSM sur la tête, Pascal nous sort déjà tous les billets des matches de cette campagne européenne "Servette, Boavista et Francfort à Bonal, et les Grasshoppers de Zürich à Bonal et là-bas aussi, comme Alkmaar aller et retour" confie la Belfortaine.

Tous les billets des matches que Pascale a vu à Bonal et pour certains à l'extérieur lors de l'aventure en UEFA du FCSM en 1980/81 © Radio France - Hervé Blanchard

A propos des matches, Pascale se rappelle surtout du coup-franc victorieux de Bernard Genghini contre Zürich en quarts de finale. Inoubliable ! Comme le match retour face à Francfort à Bonal "Il faisait froid, avec le terrain enneigé, et Patrick Revelli (auteur d'un doublé) qui nous qualifie, et qui revient ensuite sur la pelouse en peignoir, ah ça je m'en rappelle bien !"

Comme de ce pull fétiche"Ma maman me l'avait tricoté, il n'était même pas fini, et je l'ai mis pour le match contre Boavista Porto, et ça nous a porté chance, on s'est qualifiés" clame fièrement Pascale en nous sortant son fameux pull jaune et bleu (qui n'a pas pris une ride !) de l'armoire !

Le fameux pull fétiche de Pascale contre Boavista Porto © Radio France - Hervé Blanchard

Et Pascale conserve précieusement un billet d'avion, celui du voyage à Alkmaar, près d'Amsterdam pour la demi-finale "C'est la première fois que je prenais l'avion. On était une centaine de supporteurs, on était avec les femmes de certains joueurs. Sur place, le guide nous a fait faire un tour d'Amsterdam et nous a montré le quartier "rouge"".

Le fameux billet d'avion pour la demi-finale retour à Alkmaar © Radio France - Hervé Blanchard

Au stade, Pascale se souvient qu'après l'ouverture du score des Sochaliens "des supporteurs néerlandais brûlaient le drapeau français !". La jeune supportrice de l'époque raconte encore, photo à l'appui, que des fans du FCSM avaient même fait le déplacement jusqu'à Alkmaar avec une Peugeot 203 ... tombée en panne à son arrivée !

La fameuse 203 dans les rues d'Amsterdam © Radio France - Hervé Blanchard

Une autre époque où Sochaux rimait avec Peugeot. "La belle époque" conclut Pascale qui, depuis le décès de son papa il y a une vingtaine d'années, ne retourne quasiment plus à Bonal.

REVIVEZ L'EPOPEE DU FCSM EN COUPE UEFA EN 1980/81 CE LUNDI DANS UN 100% FCSM EXCEPTIONNEL AVEC QUELQUES UNS DES JOUEURS DE L'EPOQUE : Bernard Genghini, Jean-Luc Ruty et Patrick Revelli

RENDEZ-VOUS ENTRE 18H ET 18H30 SUR FRANCE BLEU BELFORT MONTBELIARD.