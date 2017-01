PHOTOS - Les grandes dates de la carrière de Jean-Pierre Papin

Jean-Pierre Papin pourrait rejoindre l'encadrement de l'AJ Auxerre. L'ancien attaquant des Bleus est en contact très avancé pour être nommé directeur sportif et ambassadeur du club. Retour en images sur la carrière de "JPP", pilier du foot français.

• 1984-1985 : joueur au Valenciennes FC

Jean-Pierre Papin © AFP - PHILIPPE BOUCHON

• De 1986 à 1995 : 54 sélections en Équipe de France, 30 buts marqués en bleu

Première sélection lors de France / Irlande du Nord (0-0), le 26 février 1986.

Jean-Pierre Papin et Michel Platini © AFP - GEORGES GOBET

Jean-Pierre Papin en Équipe de France © AFP -

Jean-Pierre Papin en Équipe de France © AFP -

• 1985-1986 : joueur au FC Bruges

Vainqueur de la coupe de Belgique en 1986.

• De 1986 à 1992 : 311 matchs joués à l'Olympique de Marseille et 184 buts marqués

Bernard Tapie et son attaquant vedette Jean-Pierre Papin fêtent la victoire en Championnat de France de football de D1 en compagnie des joueurs de l'OM, ici en 1989. Le club marseillais est champion de France de 1989 à 1992. Il est le meilleur buteur du championnat français de 1988 à 1992 et meilleur buteur de Ligue des Champions en 1990, 1991 et 1992. Finaliste de la Ligue des Champions en 1991 avec l'OM.

Bernard Tapie et Jean-Pierre Papin © AFP - Jacques Demarthon

François Mitterrand, président de la République, embrasse Jean-Pierre Papin, l'attaquant de l'OM et lui remet la coupe, le 10 juin 1989 au Parc des Princes à Paris, après la victoire de Marseille sur Monaco lors de la finale de la Coupe de France de football.

François Mitterrand et Jean-Pierre Papin © AFP - Jean-Lou Gautreau

• 1991 : élu Ballon d'or

Ballon d'or - Creative Commons - Simon Harriyott

• De 1992 à 1994 : sous le maillot du Milan AC

Jean-Pierre Papin est champion d'Italie en 1993 et 1994.

• 1994-1996 : joueur au Bayern Munich

Le Girondin Bixente Lizarazu marque Jean-Pierre Papin, sous le maillot munichois, le 1er mai 1996 en Ligue Europa. Vainqueur de Ligue Europa en 1996.

Bixente Lizarazu (Girondins de Bordeaux) et Jean-Pierre Papin (Bayern Munich) © AFP - Jacques Demarthon

• 1996 : création de l'association Neuf de Cœur

Florence et Jean-Pierre Papin créent cette association qui vient en aide aux enfants atteints de lésions cérébrales et handicapés moteur cérébraux. Emily, leur bébé âgé seulement de quelques mois, fut touchée par ce diagnostic. Ci-dessous, Jean-Pierre Papin lors d'une vente aux enchères au profit de l'association Neuf de Cœur.

Jean-Pierre Papin, lors d'une vente caritative © AFP - Patrick Bernard

• De 1996 à 1998 : retour en France, chez les Girondins de Bordeaux

Ici, Jean-Pierre Papin tente de prendre le ballon devant le Marseillais Éric Roy, le 25 septembre à Bordeaux, lors du match Bordeaux/Marseille, comptant pour la 9e journée du championnat de France de football de D1.

Jean-Pierre Papin chez les Girondins de Bordeaux © AFP - Patrick Bernard

• 1998 : joueur à l'En Avant de Guingamp

Jean-Pierre Papin à l'En Avant de Guingamp © AFP - Vanina Lucchesi

• De 1999 à 2001 : en amateur à La Réunion

Jean-Pierre Papin, joue son premier match, le 14 mars 1999, sous les couleurs du club amateur de la Saint-Pierroise, à La Réunion. Au cours de la rencontre de la 1re journée du championnat de La Réunion, face à l'Exelsior de Saint-Joseph, l'ex-joueur vedette de Bordeaux, Marseille et du Milan AC, à été l'auteur de deux passes décisives qui ont permis à son équipe de l'emporter 2 buts à 0.

Jean-Pierre Papin au JS Saint-Pierroise © AFP - Alex Teng Ak Kouhn

• La fin de carrière de joueur de 2001 à 2004 à l'US Cap-Ferret

Jean-Pierre Papin s'échauffe le 11 novembre 2001 à Gujan-Mestras, alors qu'il effectue son retour à la compétition dans les rangs du club de football du Cap-Ferret, une équipe de district entraînée par l'ex-international Jérôme Gnako.

Jean-Pierre Papin à l'US Cap-Ferret © AFP - Derrick Ceyrac

• 2004-2006 : entraîneur de l'équipe du Bassin d'Arcachon

L'ancien joueur de football professionnel et entraîneur de l'équipe de division d'Honneur d'Arcachon, Jean-Pierre Papin pose avec son équipe le 14 mai 2005 à Arcachon avant le début du match Arcachon-Arlac. Jean-Pierre Papin a rejoué et marqué pour le club qu'il vient de hisser de division d'Honneur en CFA2 pour sa première saison d'entraîneur, une nouvelle carrière qu'il est "prêt" à poursuivre un jour à haut niveau.

Jean-Pierre Papin entraîne l'équipe du Bassin d'Arcachon © AFP - Patrick Bernard

Jean-Pierre Papin entraîne l'équipe du Bassin d'Arcachon © AFP - Patrick Bernard

• 2006-2007 : entraîneur du RC Strasbourg

• 2007-2008 : entraîneur du RC Lens

Guy Roux, ancien entraîneur du RC Lens, Jean-Pierre Papin et Gervais Martel, président du club, le 27 août 2007. Guy Roux avait annoncé la veille son départ du club nordiste.

Guy Roux, Jean-Pierre Papin et Gervais Martel © AFP - Denis Charlet

Jean-Pierre Papin au RC Lens, chez les "sang et or" © AFP - Philippe Huguen

• 2010 : entraîneur de La Berrichonne de Châteauroux

© AFP - Alain Jocard

• 2014-2015 : entraîneur de l'équipe du Bassin d'Arcachon

• 2017 : devient directeur sportif de l'AJ Auxerre

Jean-Pierre Papin s'engage à 53 ans dans le club bourguignon, club dans lequel il n'a jamais joué. Il se voit confier un poste d'encadrement très large pour motiver l'effectif de l'AJA, actuel 19e de Ligue 2.