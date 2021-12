PHOTOS - Le vestiaire délabré du centre d'entraînement des footballeurs pro du Nîmes Olympique

Des fuites, de la moisissure. C'est bien l'état de ce vestiaire de foot. Mais non, ce n'est pas celui d'un modeste club amateur. Ces photos ont été prises au centre d'entraînement de la Bastide, siège des footballeurs professionnels du Nîmes Olympique, qui évolue en Ligue 2. Alors que le président du Nîmes Olympique, Rani Assaf, est plus que jamais tourné vers l'avenir avec un projet de nouveau stade, en attendant, les conditions d'entraînement de ses joueurs laissent à désirer. Comme en témoignent ces photos publiées sur les réseaux sociaux par Modrek, supporter indépendant et grand fidèle des Crocos.

Ces photos sont publiées alors que le climat est tendu autour du club depuis plusieurs mois : crispation avec les supporters, tensions autour du centre de formation, résultats sportifs décevants, ou encore image écornée après des matchs de coupe de France où le Nîmes Olympique n'a pas laissé à ses adversaires amateurs sa part de recette.

Modrek confie ce lundi sur France Bleu Gard Lozère tout son désarroi : "Ça témoigne du laisser-aller tout simplement : un vestiaire à l'abandon. On n'a même pas l'impression que les pros exercent dans ce genre de salle : un vestiaire pro à la Bastide, centre d'entraînement, c'est quand même assez honteux pour un club professionnel en deuxième division, je le rappelle.

"Des fuites, de la moisissure, et puis, ça fait quand même bien trois mois que ça dure. Et les joueurs n'en peuvent plus. Tout le monde dénonce le fait qu'il y a un problème dans ce club et personne ne fait rien. Donc le président laisse totalement la chose se passer. Et ce sont plusieurs personnes, plusieurs sources qui m'envoient chaque jour des choses (NDLR : des photos) parce qu'en fait, elles cherchent de l'aide, tout simplement. Les personnes à qui elles font le plus confiance, ce sont les supporters.

"Mais là, aujourd'hui, de voir ce genre de choses, c'est clair que ça fait froid dans le dos. Franchement, j'aimerais ne pas être là et ne pas en parler avec vous aujourd'hui parce que j'aimerais que le Nîmes Olympique aille bien."

Un autre supporter du Nîmes Olympique a, lui, envoyé un miroir à Rani Assaf pour qu'il "se regarde en face"

Modrek : "Des fuites, de la moisissure, et puis, ça fait quand même bien trois mois que ça dure. Et les joueurs n'en peuvent plus" Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Au départ oui, comme tout le monde, je n'avais rien contre le président et il l'a, entre guillemets, sauvé, ce club", souligne Modrek, en rappelant dans quelle situation Rani Assaf a racheté le club. Dès 1994, l'homme d'affaires, qui est par ailleurs l'un des créateurs de la Freebox, est actionnaire du Nîmes Olympique. La saison suivante, il prend totalement les commandes et devient président-actionnaire, pour succéder à Jean-Marc Conrad, démissionnaire après sa mise en examen dans l'affaire des matchs de Ligue 2 présumés truqués. "Donc oui, franchement, on a vécu trois saisons en Ligue1, mais depuis 2019, c'est la catastrophe : des départs de joueurs, un centre de formation qui perd l'agrément, un mépris total envers les supporters. Et aujourd'hui, maintenant, des photos comme ça, des joueurs qui n'en peuvent plus. La situation est très, très grave. Mais bon, aujourd'hui, on voit qu'il ne fait rien pour que ça s'arrange, en fait."

Modrek "depuis 2019, c'est la catastrophe" Copier

"Quand on voit qu'il y a mille personnes aux Costières en Ligue 2, c'est quand même incroyable. En National, on tournait autour de 2.500 à 3.000 personnes. Là on est en Ligue 2 avec une belle équipe sur le papier, et aujourd'hui, d'être mille spectateurs au stade, c'est qu'il y a un souci. Il y a un problème. (...) Même en interne, personne ne peut discuter avec Rani Assaf, sinon il prend la porte." - Modrek

Le Nîmes Olympique est actuellement douzième du championnat de Ligue 2 (23 points), et déjà éliminé de la Coupe de France (battu en 32e à Toulouse, 4-1). Les Crocos rejouent le 8 janvier à Dijon, pour le compte de la vingtième journée de championnat.

Mi-décembre, face à la grogne et dans la volonté de faire un geste envers les supporters, le club avait concédé une baisse d'une partie de ses tarifs aux Costières. Pour tenter de remonter l'affluence au stade.

"On ne lâchera pas, insiste Modrek. Et puis, toutes les personnes qui aiment un petit peu le club (...) vont continuer de dénoncer tout ce qui se passe. Par amour pour le club, par amour pour les supporters. (...) Tout le monde en a marre."

Modrek "On ne lâchera pas," Copier

Une partie du plafond du centre d'entrainement du Nîmes Olympique - Modrek

Des seaux récupèrent l'eau qui s'infiltre à travers les plafonds. - Modrek

à lire aussi "Pas de charte de bonne conduite" pour les supporters du Nîmes Olympique après une rencontre avec Rani Assaf

à lire aussi Nîmes Olympique : les Gladiators demandent le départ du président du club Rani Assaf