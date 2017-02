PHOTOS - Le TFC dévoile son maillot collector pour les 80 ans du club

Au mois d'avril prochain, le TFC va souffler ses 80 bougies. A l'occasion de cet anniversaire, les violets ont dévoilé le maillot collector qui sera porté par les joueurs lors de la réception de l'Olympique de Marseille, le week-end du 8 avril. Une tunique assurément vintage.

80 ans, cela se fête, et le Toulouse Football Club a tenu à marquer le coup. Alors que le club fêtera cet anniversaire au début du mois d'avril, la direction des Violets a dévoilé, vendredi 10 février, un maillot collector, pour le moins vintage. Entièrement violette, sans le moindre sponsor, la tunique arbore un grand col à lacets . Elle sera portée par le capitaine du Téf' Martin Braithwaite et ses coéquipiers, lors de la réception de l'Olympique de Marseille.

Le maillot sera porté par Martin Braithwaite et ses partenaires pour la réception de l'OM, le week-end du 8 avril © Radio France - Rémi Vallez

Un maillot qui ne sera porté qu'à une reprise par le groupe pro

A la place du traditionnel écusson du Téfécé, on retrouve un blason spécialement conçu pour l'occasion. Il est l'oeuvre de Julien, 24 ans, un supporter du club, vainqueur du concours lancé par le Téfécé à destination de ses fans, en fin d'année dernière, pour imaginer le nouveau logo qui figurerait sur le maillot des 80 ans. D'ores et déjà accessible dans la boutique officielle du club, ce maillot, qui ne sera porté qu'une fois par les professionnels, est vendu au prix de 80 euros.

Le détail du nouveau blason du club créé et choisi par les supporters pour le 80ème anniversaire du TFC. © Radio France - Rémi Vallez

Et si le programme exact des festivités du week-end du 8 avril reste encore à définir, le Téfécé a d'ores et déjà indiqué que certaines animations seront prévues aux abords du Stadium, avec notamment une rétrospective des plus grands moments d'histoire des Violets, de la victoire en Coupe de France en 1956 au maintien miraculeux de la saison 2015-2016, en passant par la mythique qualification en coupe UEFA face au Naples de Diego Maradona...