Photos : le Variétés Club de France et Didier Deschamps pour un match de gala au stade Jean Dauger de Bayonne

En images le match de gala au stade Jean Dauger entre les anciens de l'Aviron Bayonnais FC et le Variétés Club de France et ses stars du ballon rond dont l'enfant du pays Didier Deschamps.

Bayonne, France

Victoire 4 buts à 1 du Variétés Club de France face aux anciens de l'Aviron Bayonnais FC lors de ce match caritatif disputé à Jean Dauger. But de Yannick Noah, Sydney Govou et un doublé de Frédéric Piquionne pour le Variétes Club, et Jérôme Lestage pour les bayonnais.

20 000 € ont été récoltés à l'occasion de ce match à l'initiative de Didier Deschamps et du Variétés Club de France. Ces fonds sont au profit de 3 associations dont Haur Eri qui s'occupe des enfants malades du service de pédiatrie de l'hôpital de Bayonne

Les images du match

Fabien Barthez en joueur de champ lors de cette rencontre © Radio France - Frédéric Fleurot

Les anciens de l'Aviron Bayonnais F.C face au Variétés Club de France © Radio France - Frédéric Fleurot

Bixente Lizarazu lors du match de gala à Jean Dauger © Radio France - Frédéric Fleurot

Près de 9 000 spectateurs dans les tribunes du stade pour ce match de gala à Bayonne © Radio France - Frédéric Fleurot

Christian Karembeu et Robert Pirès © Radio France - Frédéric Fleurot

L'Aviron Bayonnais FC et le Variétés Club de France © Radio France - Frédéric Fleurot

Laurent Blanc, parrain de l'association Urma. Une des 3 associations mises à l'honneur lors de ce match caritatif © Radio France - Frédéric Fleurot

Match de gala à Jean Dauger © Radio France - Frédéric Fleurot

Sydney Govou, l'un des buteurs de la soirée © Radio France - Frédéric Fleurot