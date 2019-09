PHOTOS - Les anciens du CSSA marquent trois buts à l'occasion des 100 ans du club

Sedan, France

Du bruit et de la nostalgie dans les tribunes du stade Louis-Dudauguez de Sedan, ce samedi. Les anciens du CSSA (Club Sportif Sedan Ardennes) fêtaient les 100 ans du club. Un match de gala face aux anciens de Dudelange qui s'est soldé par un noble match nul, trois buts partout.

"Ça donne des frissons dans la mesure où j'étais abonné dix ans. C'était un club de prestige, on a eu de belles années. Alors revoir Cédric Mionnet, Pius N’Diefi, Olivier Quint et le légendaire Stéphane Noro, c'est super", témoigne Ronan. Comme lui, ils étaient plus de 8000 dans les gradins à venir encourager leurs idoles.

"On est moins affûtés"

"C'est beaucoup de souvenir qui reviennent. C'est toujours sympa de faire ce genre de match, alors physiquement on a beaucoup moins de rythme qu'avant. On est moins affûtés mais on est là pour s'amuser et pour revivre les bons moments qu'on a partagé avec les joueurs et les supporters", se souvient Stéphane Noro, milieu de terrain du CSSA de 2001 à 2007.

"C'était un orgasme"

Toujours au bord du terrain, lui a repris son micro de speaker. Bruno Guillain mettait l'ambiance dans les tribunes depuis 1998. Il a passé le flambeau cette saison mais il ne pouvait pas rater l'évènement. "Je suis heureux, j'ai vu un public heureux, des gens heureux. C'était du bonheur...c'était un orgasme", se réjouit Bruno Guillain.

Un complexe hôtelier pour remonter le club au plus haut niveau ?

Le président du CSSA, Marc Dubois, a profité du centenaire du club sedannais pour annoncer la construction d'un complexe touristique d'ici trois ans. Un projet à près de 30 millions d'euros qui prendrait place au château de Montvilliers, près du centre d'entraînement du CSSA. "C'est plus qu'un _complexe hôtelier, on y associe un pôle de santé, de science sportive_. L'idée c'est de créer une communauté. On a, là, le projet économique qui pourrait nous aider à nous développer sur le plan sportif et espérer remonter en Ligue 1", espère le président du club.

Ils étaient plus de 8000 verts et rouges dans les tribunes © Radio France - Stéphane Maggiolini

L'entraîneur Roger Lemerre était de la partie © Radio France - Stéphane Maggiolini