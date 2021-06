PHOTOS : les jeunes du district mosellan de football renfilent le maillot pour des matchs amicaux

Le district mosellan de football encadre la reprise de matchs amicaux dans les clubs pour les jeunes. À Montois-la-Montagne, trois équipes de la catégorie U11 ont remis les crampons pour s'affronter samedi, et préparer la saison prochaine.

Les rencontres ont repris ce samedi pour les différentes équipes de jeunes dans les clubs du district mosellan de football, sous forme de matchs amicaux. À Montois la Montagne, des joueurs ont renfilé le maillot pour se remettre dans le bain avant la saison prochaine, et à quelques jours du démarrage du championnat de l'Euro.

Des joueurs du FC Montois, de l'ES Metz et du FC Lorry Plappeville ont disputé des matchs amicaux ce samedi © Radio France - Natacha Kadur

Retrouver le goût du contact

Cela faisait des mois, depuis les confinements successifs liés à la crise sanitaire, qu'ils n'avaient pas renfilé leur maillot face à un adversaire. Ce samedi, il a fallu retrouver ses marques sur la pelouse pour les joueurs du FC Montois, entraînés par Kevin, qui les encourage au bord du terrain : « Y'a du boulot justement, je les trouve plus réticents à aller au contact. On les a trop limités peut-être. Mais au moins ils retrouvent l'activité, ils n'attendaient que ça. Ils prennent plaisir et c'est super », commente le coach de ces joueurs d'U11, âgés de 10 à 11 ans.

5-0, c'est dur, mais c'est la reprise en même temps - Noah, joueur du FC Montois

Défaite 5-0 pour les Bleus du FC Montois lors de cette rencontre : « C'est dur, mais c'est la reprise en même temps », se console Noah, néanmoins ravi de retrouver son sport en équipe, « comme ça on garde la forme et on ne reste pas dans notre canapé toute la journée », dit-il.

Les joueurs en ont profité pour réviser leurs connaissances des joueurs de l'équipe de France © Radio France - Natacha Kadur

Préparer la saison, et profiter de l'Euro

Pour les entraîneurs et les encadrants des clubs, c'est une façon de remettre tout le monde dans le bain pour préparer la saison prochaine : « C'est une possibilité de revoir les enfants, de faire signer les licences pour la rentrée », explique Sébastien Dany, conseiller technique pour le district mosellan.

On est dans la dynamique de l'Euro, cela peut provoquer un afflux de licences dans les clubs - Sébastien Dany

L'approche de l'Euro qui démarre le 11 juin prochain crée également une dynamique positive pour les clubs : « L'équipe de France joue et si elle joue bien, cela peut provoquer un afflux de licences dans les clubs », explique Sébastien Dany.

Au terme d'un parcours de conduite de balle, les joueurs doivent associer un nom de joueur de l'équipe de France à sa photo. En cas d'erreur, ils repartent au début du parcours. © Radio France - Natacha Kadur

Pour cela, il a imaginé ce samedi un exercice pédagogique pour créer de l'engagement autour du championnat parmi les jeunes licenciés : reconstituer l'équipe de France de football en associant le nom de chaque joueur à sa photo, dans un temps limité.

Les joueurs sont désormais prêts pour commenter les actions et distribuer les points devant le premier match des Bleus, prévu le 15 juin face à l'Allemagne. La reprise des matchs amicaux pour les seniors dans les clubs est prévue les 19 et 20 juin.