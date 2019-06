PHOTOS - Les joueurs de l'AS Nancy Lorraine ont repris le chemin de l'entraînement

Velaine-en-Haye, France

L'heure de la reprise pour l'AS Nancy Lorraine ce mardi. Alors que le club n'est pas encore certain de disputer le championnat de Ligue 2 après la décision de la DNCG, c'est un groupe de 19 joueurs qui a fait son retour sur les pelouses du centre d'entraînement de la forêt de Haye. L'occasion de découvrir le nouveau staff technique avec Jean-Louis Garcia (entraîneur principal), Manuel Nogueira (entraîneur-adjoint), Benoît Pedretti (entraîneur-adjoint), Gennaro Bracigliano (entraîneur des gardiens) et Cédric Blomme (préparateur physique).

Un groupe dans lequel on ne trouve qu'une recrue, l'attaquant Ande Dona-Ndoh, les autres étant excusées. Autres absences, celles de Seka (CAN), El Kaoutari (raison médicale) et N'Guessan (privé). Un groupe dans lequel figurent notamment Danilson Da Cruz, Patrick Eler et de nombreux éléments issus de la formation nancéienne.

