PHOTOS - Les premières images de la reprise collective de l'AS Nancy Lorraine

Reprise collective pour l'AS Nancy Lorraine ce jeudi 17 juin avec le nouvel entraîneur Daniel Stendel. Séance basée sur des petits jeux, de l'intensité et pas mal de bonne humeur.

Dix-huit joueurs en forêt de Haye ce jeudi 17 juin pour la reprise collective de l'AS Nancy Lorraine avant le championnat de Ligue 2. Un groupe très jeune dans lequel on retrouve les deux premières recrues Shaquil Delos et Mamadou Thiam. Pour cette séance, le nouvel entraîneur Daniel Stendel a basé la séance sur des petits jeux, de l'intensité et pas mal de bonne humeur, dans un mélange d'allemand, d'anglais avec des traductions assurées par l'un des adjoints Raphaël Duarte.

Découvrez les premières images

Reprise de l'entraînement collectif à l'AS Nancy Lorraine le jeudi 17 juin © Radio France - Cédric Lieto

