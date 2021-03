[PHOTOS] Les supporters de l'US Orléans viennent encourager les joueurs avant le match face au SC Bastia

Une trentaine de supporters s'est donné rendez-vous ce samedi midi au stade de la Source à Orléans pour encourager les joueurs de l'US Orléans. Le rassemblement, déclaré et autorisé par la Préfecture, a été initié par les Drouguis, le groupe de supporters de l'USO. Fumigènes, chants et écharpes, tous ont montré qu'ils étaient bien là derrière leur équipe et qu'ils les soutenaient pour remonter en Ligue 2.

Les supporters devant le parking des joueurs. © Radio France - Alexandre Frémont

Les supporters devant le parking des joueurs. © Radio France - Alexandre Frémont

Les supporters montrent qu'ils seront toujours là pour leur club. © Radio France - Alexandre Frémont

"On n'a pas l'occasion de crier notre amour à l'équipe"

"C'était important d'être là ce samedi", commence Maxime, l'un des supporters présents, "on n'a pas l'occasion de crier notre amour à l'équipe donc c'est important de montrer aux joueurs qu'on est aussi là malgré ces temps difficiles et que malgré qu'on ne soit pas avec eux physiquement à tous les matches, on est là, derrière notre écran, à les soutenir et quand on pourra revenir on reviendra plus fort pour les soutenir". Maxime et tous les autres espèrent toujours "la remontée en Ligue 2" et surtout après le match difficile contre Annecy (défaite 0-2). "Ce n'est pas parce qu'on a fait de mauvais matches que la saison est perdue", affirme Maxime, confiant.

"Ça nous galvanise"

Tour à tour, le président de l'USO Philippe Boutron, le capitaine de l'équipe Franck L'Hostis et le coach Claude Robin ont pris la parole pour remercier tous ces supporters. "C'est toujours sympa de voir qu'ils ne nous ont pas oublié et qu'ils sont derrière nous", apprécie l'entraîneur, "on est les premiers déçus qu'ils ne soient pas là au stade parce que, comme je leur disais, ça ferait toujours un 12e homme, on en aura besoin face au SC Bastia ce lundi".

Les joueurs et le staff ont apprécié ce soutien apporté par les supporters. © Radio France - Alexandre Frémont

Les joueurs et le staff devant les supporters orléanais. © Radio France - Alexandre Frémont

Ça donne de la confiance, autant au coach qu'aux joueurs. "Ça fait plaisir, on en a besoin", enchérit Nicolas Saint-Ruf, le défenseur orléanais, "c'est bien de jouer à huis-clos pour les conditions sanitaires et tout mais ça va cinq minutes on a besoin d'eux". Ce rassemblement et ces encouragements sont aussi un moyen de redonner plus de confiance à Ismaël Keita, le milieu de l'USO : "ça booste, nous on sait qu'il y a un gros match qui nous attend et les voir ici, nous montrer qu'ils sont derrière nous ça fait plaisir et là on va tout faire pour gagner et leur faire plaisir".

"Ça nous galvanise", ajoute Carnejy Antoine, le buteur orléanais, "j'adore voir les supporters, voir leurs cris, leur chants ça nous aide et ça nous galvanise sur le terrain".

Les joueurs auront donc l'occasion de répondre et de faire plaisir à leur tour aux supporters dès ce lundi soir, face au SC Bastia à la Source à 20h45 pour la 27e journée de National. Une rencontre qui sera à suivre, comme chaque match, en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans. Avant-match à 20h avec notre consultant Joël Germain.