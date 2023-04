PHOTOS - Les supporters du TFC en route vers Annecy pour la demi-finale de Coupe de France

C'est un grand jour pour le Toulouse Football Club à Annecy. C'est le match le plus important de la saison pour la troupe de Philippe Montanier qui rêve d'une nouvelle finale de Coupe de France après celle disputée et remportée en 1957. Ce jeudi soir c'est Annecy, pensionnaire de Ligue 2, que les Violets affrontent en demi-finale.

ⓘ Publicité

Les supporters sont nombreux à faire le déplacement en bus, 760 au total. Des bus les attendent sous le pont du Stadium pour un long périple, 600 kilomètres jusqu'en Haute-Savoie. France Bleu Occitanie suit leur départ.

Les supporters en violet pour le déplacement jusqu'à Annecy © Maxppp - Sébastien Brethenou

Cathy attend impatiemment son bus qui est un peu en retard : "On est hyper impatients, on est tout en violet comme vous pouvez le voir". Brigitte veut porter son club : "Notre rôle est très important aujourd'hui, on veut les porter".

Les supporters équipés pour ce long périple jusqu'à Annecy © Radio France - Sébastien Brethenou

La demi-finale en chiffres

Le TFC va disputer la cinquième demi-finale de son histoire après 1957, 1966, 1985 et 2009.

demi-finale de son histoire après 1957, 1966, 1985 et 2009. 760 supporters toulousains vont faire le déplacement à Annecy. Une dizaine de bus partiront du Stadium jeudi matin.

supporters toulousains vont faire le déplacement à Annecy. Une dizaine de bus partiront du Stadium jeudi matin. Annecy a passé les trois derniers tours de Coupe en remportant la séance de tirs au but. Toulouse n'a jamais eu besoin des penalties cette saison. Le FCA a éliminé l'OM au tour précédent.

derniers tours de Coupe en remportant la séance de tirs au but. Toulouse n'a jamais eu besoin des penalties cette saison. Le FCA a éliminé l'OM au tour précédent. 18 bars toulousains vont passer en mode "Violet" jeudi soir pour satisfaire tous ceux qui n'ont pas pu aller à Annecy.

bars toulousains vont passer en mode "Violet" jeudi soir pour satisfaire tous ceux qui n'ont pas pu aller à Annecy. Le TFC est déjà venu au Parc des Sports d'Annecy il y a peu : c'était en 2020 pour jouer un quart de finale de Coupe de France perdu contre les amateurs de Rumilly (2-0) en pleine période Covid.

Charles a l'attirail complet du TFC pour ce déplacement à Annecy © Radio France - Sébastien Brethenou

Charles, supporter du TFC, a même trouvé des baskets aux couleurs du TFC © Radio France - Sébastien Brethenou