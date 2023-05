PHOTOS - Les U15 de Vergèze remportent la Coupe Gard-Lozère pour la deuxième année consécutive

Les U15 de Vergèze ont remporté ce jeudi matin la Coupe Gard-Lozère à Laudun. Elles ont dominé en finale le Stade Beaucairois. Tout s'est joué aux tirs au but. Il y avait 1-1 à la fin du temps réglementaire. C'est la jeune Fiona qui a délivré ses coéquipières ainsi que les supporters agglutinés derrière le grillage. "J'avais la pression. J'ai tiré sur la droite de la gardienne et cela a marché" lâche-t-elle. Quelques fumigènes ont même été craqués. "C'est super pour notre club. C'est notre deuxième victoire consécutive en coupe Gard-Lozère. Ce succès donne une belle image du football féminin à Vergèze" reconnaît Maé.

Les supporters et les joueuses de Vergèze © Radio France - GJ

La section féminine de Vergèze se développe

Le club de Vergèze a une section féminine depuis cinq ans. "On nous prenait un peu pour des fous quand on l'a montée. Aujourd'hui, on commence à s'imposer dans la région. C'est le fruit du travail" affirme Cyril Alessandri, le président de l'entente Perrier-Vergèze. Environ 70 filles sont licenciées. "Nous comptons même engager une équipe seniors la saison prochaine" conclut-il. Des détections sont prévues le 24 et le 30 mai prochain à Vergèze.

Les filles de Vergèze en jaune © Radio France - GJ