PHOTOS - Les ultras de la Tribune Nord de retour à Bonal pour le match Sochaux-Lens

Montbéliard, France

Cela faisait depuis le début de la saison que la grande majorité des ultras de la Tribune Nord Sochaux et des Boys 07 n'avait pas mis les pieds au stade Bonal. Ils sont tous revenus ce dimanche pour encourager leur équipe. La fin d'un boycott de sept mois, qui a cessé avec le départ officiel du Baskonia Alavès, les anciens gestionnaires du club. Malgré les encouragements de leurs ultras, les jaune et bleu se sont inclinés 1-0 face à Lens. Retour en images et en vidéos sur la rencontre, vue depuis la Tribune Nord.

La tribune nord, à nouveau recouverte de jaune et de bleu © Radio France - Manon Klein

Les ultras de la Tribune Nord ont fait leur retour à Bonal sous un fort soleil. Cela faisait depuis le début de la saison que certains n'étaient plus venus au stade. "Ça nous avait manqué" confient plusieurs d'entre eux.

Le retour des ultras a évidemment été remarqué par tout le monde : "On remarque vraiment la différence par rapport à il y a quelques mois. Ça amène quand même de l'ambiance, on vit le match de manière plus intense" reconnaissent plusieurs autres supporteurs, qui ne font pas partie des ultras.

Les ultras, ravis de retrouver le stade Bonal © Radio France - Manon Klein

Malgré la défaite du FC Sochaux Montbéliard 1-0 face à Lens, les ultras sont heureux d'être retournés au stade. "Ce boycott, il était dur, mais nécessaire" estime Thibaut, qui représente la Tribune Nord Sochaux. "On voulait que le départ de Baskonia soit acté de manière officielle. Cela a été fait, donc nous sommes revenus. Comme quoi, les supporteurs peuvent peser sur un club" ajoute-t'il.

Les ultras de la tribune nord ont mis fin au boycott après le départ officiel de Baskonia © Radio France - Manon Klein

En tout, plus de 8000 personnes ont assisté au match entre Sochaux et Lens selon le club.