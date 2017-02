PHOTOS - ASSE / Manchester United : Zlatan va-t-il nous mettre la même correction qu'au match aller ?

Jeudi 16 février, les Verts et leurs supporters ont convergé plein d'espoir vers le mythique stade d'Old Trafford, pour les 1/16e de finale aller de Ligue Europa contre Manchester United. Bilan : Zlatan Ibrahimović a marqué un triplé, 3-0 contre l'ASSE. Fera-t-il mieux mercredi à Geoffroy-Guichard ?

Ce mercredi 22 février, le Chaudron va bouillir de l'énergie et de l'espoir des supporters des Verts, pour le match retour contre Manchester United, en 1/16e de finale de Ligue Europa. Si les chances de l'ASSE d’accéder en 1/8e de finale sont ténues, cela n’empêche ni les supporters des Verts, ni France Bleu Saint-Étienne Loire d'être confiants. Pourquoi ? D'abord parce qu' #ONYCROIT, et ensuite parce qu'on a (finement) analysé la technique de jeu de Zlatan Ibrahimović. Et croyez-nous, il a des failles.

Les stats de Zlatan vs l'AS Saint-Étienne

© Radio France - Denis Souilla

Parmi les buts marqués par Ibrahimović dans le Chaudron, il y a ceux en Ligue 1 sous les couleurs du PSG le 17 mars 2013 (19'), le 25 janvier 2015 (61') et le doublé du 31 janvier 2016 (61' et 90+2'). En Coupe de France, il est l'auteur d'un triplé (4-1) le 8 avril 2015 et élimine par la même les Verts en demi finale. Il élimine également les Stéphanois le 13 janvier 2015 (1-0) en Coupe de la Ligue.

Il aime qu'on lui tienne tête

Entre Moustapha Sall et Zlatan Ibrahimović, ce fut toujours comme chien et chat. Tout au long de leur parcours en Ligue 1, les deux joueurs se sont toujours livrés à des duels et prises de becs. Après quelques confrontations, coups, bousculades et insultes, une relation assez spéciale a toujours eu lieu entre Sall et Ibrahimović. C'est même ce qui plaisait au fond au joueur suédois, qu'on lui tienne tête. Ci-dessous, le 31 août 2014.

Zlatan Ibrahimović et Moustapha Sall le 31 août 2014 © AFP - Franck Fife

Ibra est susceptible

Lors de son passage en Ligue 1, Ibrahimović ne s’est pas fait que des amis. L'attaquant du PSG n'aimait pas que ses adversaires aient la tête haute face à lui. Parmi ceux qui se sont permis de le titiller, Paul Baysse, joueur stépahnois à l'époque. Après une faute sur Romain Hamouma, Paul Baysse avait fait semblant de ne pas connaître le joueur star suédois en regardant son nom derrière son maillot.

C'est un très bon acteur... mais maintenant on le sait

© AFP -

Il a visiblement très peur de Loïc Perrin...

© AFP -

... et de Kévin Théophile-Catherine. Obviously.

© Maxppp -

Il confond le football et le taekwondo.

© AFP -

Il saute haut et il est grand*

*Oui, on sait, ce n'est pas forcément une faille. Mais que voulez-vous....

© AFP -

Un jour il finira bien par en avoir marre de marquer des buts...

© Maxppp -

... Ah ben en fait, non*

* Oui, on sait, on dit n’importe quoi. C'est le stress qui monte. Reste plus qu'une chose à faire : crier "Allez les VERTS !"