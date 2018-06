Voglans, France

Une première mi-temps sans but. A Voglans, en Savoie, les supporters des Bleus étaient tendus pour leur premier match en Coupe du monde face aux Australiens. Finalement, tout s'est bien terminé avec 2 buts à 1 à la fin du match grâce notamment au premier penalty transformé de Griezmann. Le second but a été marqué par Paul Pogba à la 81e minute.

#CoupeDuMonde2018#Savoie Et de 1 pour la France. Ça y est les Savoyards se réveillent ! pic.twitter.com/IrlVMPjmyM — France Bleu Pays de Savoie (@bleusavoie) June 16, 2018

Après le silence dans le bar My Beers de Voglans pendant toute la première mi-temps, les plus de cent supporters se sont réveillés."Je n'ai plus de mot, plus de voix", s'excuse un supporter après le retour des Australiens 1 à 1. "C'est tendu !"

Les supporters étaient venus déguisés pour soutenir la France. © Radio France

Les patrons du bar My Berrs avaient sortis le barbecue pour l'occasion. © Radio France

Les enfants ont vécu le match jusqu'à en pleurer quand les Australiens ont rattrapé la France 1 à 1. © Radio France

Les supporters peuvent enfin souffler avec le deuxième but de Pogba mais "si on est en difficulté face à l'Australie qu'est-ce que ça va être contre le Portugal", s’inquiète une Savoyarde, les joues colorées de bleu, blanc, rouge.

Finalement tout le monde est reparti avec le sourire de ce premier match de l'équipe de France même si les Bleus ont fait peur aux supporters et ne les ont pas convaincus pour le reste des rencontres.

Jeudi 21 juin, les Bleus disputeront leur deuxième match face au Pérou. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays de Savoie, francebleu.fr et en Facebook Live.