Mondial féminin : les Poitevins ont soutenu les bleues face à la Norvège

Poitiers, France

Après la victoire face à la Corée du Sud, l'équipe de France de football s'est imposée à Nice contre la Norvège (2-1) au terme de son deuxième match de Coupe du monde ce mercredi 12 juin.

Les Françaises ont une nouvelle fois joué devant un stade plein, plus de 35 000 spectateurs. A Poitiers, même si la ferveur n'est pas totalement au rendez vous, les supporters venus voir le match au bar le Wallaby's ont particulièrement apprécié le spectacle.

"C'est plus agréable à regarder que les hommes"

Pour certains, les matchs de l'équipe de France féminine sont parfois même plus agréables à regarder que ceux des hommes : "Il y a plus de fair-play et beaucoup de technique", selon Romain. "C'est très agréable poursuit Pauline, on ne s'ennuie pas".

Tous n'ont aucun doute sur la réussite des Tricolores dans cette Coupe du monde :

On est chez nous, c'est une équipe solide et soudée, elle est pour nous cette Coupe".

Les Françaises ont en tous cas réalisé une belle opération face à la Norvège : "C'est parfait, même si on ne gagne pas avec autant de points que contre la Corée du Sud, c'est la victoire qui compte", conclut Loïc.

Avec ce résultat, les Françaises gardent la première place du groupe devant la Norvège, le Nigéria et la Corée du Sud. Les Bleues ont désormais un pied en huitièmes de finale. Le prochain match aura lieu lundi 17 juin contre le Nigéria.