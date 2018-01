C'est un bâtiment souvent tenu au secret, au centre Robert Louis-Dreyfus : le lieu où les joueurs de l'OM sont soignés et bichonnés. C'est aussi dans ce bâtiment qu'ils travaillent la récupération physique. Un lieu agrandi et modernisé l'été dernier.

Au total, l'espace dépasse désormais les 2000 mètres carrés, avec notamment des bureaux, une salle vidéo à l'étage, des chambres... Un lieu inauguré en 2009 mais encore agrandi l'été dernier, et modernisé : bienvenue dans le bâtiment "sportif" de l'Olympique de Marseille.

La salle vidéo © Radio France - Tony Selliez

Le bureau.. enfin l'un des bureaux de Rudi Garcia et de ses adjoints © Radio France - Tony Selliez

Une extension de 280 mètres carrés l'été dernier

Petite photo collector de Christophe Dugarry époque #OM dans la salle du staff médical à la Commanderie pic.twitter.com/F7krtM6hxO — Mathieu Grégoire (@Serguei) January 12, 2018

Jouer, travailler en prenant du plaisir... voilà le cadre fixé par le préparateur physique italien

"Nous, on n'entraîne pas des athlètes. On entraîne des joueurs. C'est différent. Dans le mot "joueur", il y a l'aspect ludique" Paolo Rongoni, le préparateur physique de l'OM

Une partie du centre de balnéothérapie © Radio France - Tony Selliez

Le secteur "médical" © Radio France - Tony Selliez

Paolo Rongoni le préparateur physique de l'OM devant ses machines dernier cri #OMpic.twitter.com/6SzvrBYhaB — France Bleu Provence (@bleuprovence) January 12, 2018

Le plus spectaculaire ? la salle de musculation. Avec sa nouvelle extension de 280 m carrés, et ses grandes baies vitrées avec vue sur les terrains d'entraînement. Vous pensiez trouvez des machines à gonflette ? Perdu. Quelques haltères bien sûr, mais aussi des vélos, et surtout des appareils dernier cri Plus que l'athlétisation pure, tout est pensé ici pour travailler les mouvements et l'endurance du joueur

Paolo Rongoni, le preparateur physique italien De l'OM dans la "salle de musculation" dernier cri du Club Marseillais pic.twitter.com/iHtlMxCV7l — France Bleu Provence (@bleuprovence) January 12, 2018

La salle de musculation (1) de l'OM © Radio France - Tony Selliez

La salle de musculation (2) de l'OM avec ici une piste d'intérieur © Radio France - Tony Selliez