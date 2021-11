EN IMAGES - PSG : Le bouillant anniversaire du virage Auteuil

À l'occasion de la 14ème journée de Ligue 1, les ultras du PSG ont fêté le 30ème anniversaire du virage Auteuil. Fumigènes et tifos ont accompagné la soirée de Messi et ses coéquipiers lors de la victoire face à Nantes (3-1). Retour sur cette soirée enflammée !

L'amour entre le PSG et son virage Auteuil a parfois été tumultueux mais hier soir l'heure était à la fête. Les ultras et sympathisants du virage du Parc des Princes ont fêté le 30ème anniversaire de cette tribune mythique. Des tifos gigantesques ont été déployés et un nombre incalculable de fumigènes et autres feux d'artifices ont été tirés pendant la rencontre face à Nantes (3-1).

Ambiance de folie donc au Parc des Princes mais pas sûr que la Ligue de football apprécie ce déploiement de fumigènes des ultras du PSG . Il y a en effet des chances que le club paye une énorme amende et peut être même que le Virage Auteuil va être suspendu. A la fin de la rencontre les joueurs sont allés fêter l'anniversaire avec les fans.

Happy Birthday Virage Auteuil ! © AFP - MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP