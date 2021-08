Photos - Vidéos : les supporters de l'ASSE de retour à L'Etrat

Pour la première fois depuis février 2020 et le début de la pandémie de Covid-19, les supporters de l'AS Saint-Etienne ont pu assister à un entraînement du groupe professionnel ce vendredi matin au centre sportif Robert-Herbin.

Environ 130 supporters ont répondu à l'appel. Des Stéphanois mais aussi des supporters de passage comme Eric de retour de vacances dans le sud : "Nous rentrons en Moselle et on fait un petit arrêt sur la route pour voir les joueurs. Toute la famille est fan de l'ASSE. Le petit de 19 mois est habillé avec les couleurs et il chante allez les Verts".

À la fin de l'entraînement Claude Puel et Lucas Gourna seront présents devant la presse pour aborder le déplacement à Lens ce dimanche (17 heures).