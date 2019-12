PHOTOS - VIDÉOS - Revivez la belle victoire de l'AS Saint-Étienne face à Nice (4-1)

Après son élimination en Ligue Europa et sa défaite en championnat à Rennes, l'ASSE s'est joliment relancée en corrigeant Nice mercredi soir dans le Chaudron.

Premier but en Ligue 1 pour Wesley Fofona félicité par Loïc Perrin et Denis Bouanga.

Saint-Étienne, France

Malgré l'horaire (19h) et une affluence d'environ 20.000 personnes. Malgré le froid. Malgré l'élimination en Ligue Europa suivie d'une défaite en championnat à Rennes dimanche, l'AS Saint-Étienne s'est joliment relancée en corrigeant Nice mercredi soir dans le Chaudron, 4-1.

Une belle soirée concrétisée par un doublé de Denis Bouanga, un but de Romain Hamouma pour son retour de blessure, et le premier but avec les professionnels de Wesley Fofana. Une soirée que le jeune défenseur des Verts n'est pas prêt d'oublier.

Le film du match en photos et vidéos

Prochain match dimanche (15h) à Reims, à vivre en intégralité sur France Bleu.