Pierre-Antoine Capton et le SM Caen souhaitent "un coach capable de bien nous faire jouer au Football"

Le SM Caen a terminé la saison à la 5e place du classement et a poursuivi sa progression cette saison un peu moins de trois ans après sa reprise par Pierre-Antoine Capton et le fond d'investissement américain Oaktree. Mais côté coulisse, le départ de Stéphane Moulin avant le terme de son contrat et les questions autour du retrait programmé du fond d'investissement américain ont nourri les inquiétudes des supporters. Pendant près d'une heure, le président du conseil de surveillance du club de Football normand est venu à leur rencontre afin d'échanger et d'apporter des réponses à leurs questions dans Allo Malherbe

Le changement d'actionnaire

"J'entends cette inquiétude mais je ne suis absolument pas inquiet pour une simple raison c'est que d'abord on sait où on va financièrement. On passe la DNCG ce jeudi. J'étais moins confortable en 2020 que je ne le suis maintenant. On a réussi à faire un travail de fonds. On a réduire les dépenses du club. On a une équipe maintenant un peu plus adaptée pour la Ligue 2. Un P.S.E (Plan de Sauvegarde de l'emploi) a été mis en place. Donc le club est aujourd'hui plus solide. Je ne suis pas certain que quelqu'un ait pu discuter avec des gens d'Oaktree. C'était un investissement. Pour des raisons tout à fait technique, ils sortent. Pas maintenant. Cela peut être dans six mois, dans un an, dans deux ans. On l'a annoncé mais j'ai toujours dit que je serai présent. C'est presque de la tambouille interne. Ce n'est pas un big deal et l'actionnaire qui viendra à mes côtés aujourd'hui respectera l'ADN du SM Caen. Il investira à mes côtés et fera en sorte que le club continue d'être stable. Pour le passage devant la DNCG, Oaktree et moi même avons une lettre pour montrer qu'on sera là pour toute la saison donc ce n'est pas un sujet. On a un club très stable et si on a un partenaire idéal qui va bien au Stade Malherbe Caen et qui respectera ses valeurs, qui ne nous fera pas rentrer dans un truc de multi club, qui garde notre ADN, et bien on s'engagera avec un autre actionnaire mais franchement - et croyez-moi - cela ne changera pas grand chose à l'Histoire du Stade Malherbe et à ce que l'on est en train de vivre."

Le critère pour le futur coach : "de bien nous faire jouer au foot"

"Il y a eu une situation extrêmement pénible pour lui qui fait que Stéphane nous a demandé d'arrêter un an avant son contrat. En décembre dernier, quand il avait eu ses soucis, on avait déjà regardé si un autre entraîneur pouvait venir pour combler si Stéphane à un moment voulait lever le pied. On est responsable. On n'a pas attendu la semaine dernière pour travailler. On a rencontré des entraîneurs et croyez-moi - parce qu'on en a rencontré et qu'Olivier Pickeu continue d'en rencontrer - on a des gens extrêmement talentueux qui vont venir en connaissance de cause dans une Ligue 2 qui sera très relevée et la principale chose qu'on ait mis en critère c'est de bien nous faire jouer au football. je sais que cela peut marcher de prendre le moins de but possible dans ce championnat mais ce n'est pas ce dont on a envie de faire. Evidemment une défense solide mais on a envie de voir du spectacle et de bien jouer. Ce qu'a proposé le SM Caen cette année et je suis sûr que si Stéphane (Moulin) était resté on serait monté. Stéphane n'est malheureusement plus là - et encore une fois je le regrette mais on va avoir un entraîneur très compétent -en tout cas dans ceux qu'on a vu là - et qui va faire en sorte que le club va passer encore une autre étape l'année prochaine.

La liste est de trois noms et je laisserai Olivier Pickeu l'annoncer on l'espère à la mi-juin. je ne vais pas jouer au jeu des devinettes parce que j'ai trop de respect pour les personnes avec qui on discute. Ce sera un coach qui parle français - c'est essentiel - qui puisse faire l'unanimité aussi dans le vestiaire comme Stéphane. C'est une équipe qui s'est construite autour d'un entraîneur très apprécié. Un entraîneur qui nous fasse bien jouer au Football. Ce que l'on pense avec Olivier Pickeu, c'est que l'année prochaine va être extrêmement difficile avec des clubs expérimentés et si l'on veut que les premiers matchs se passent du mieux possible, cela va nécessiter de l'expérience, quelqu'un qui connaît la Ligue 2 et qui soit capable d'être plub and Play, c'est à dire d'arriver assez vite et de faire en sorte qu'on soit compétitif dès le 30 juin pour le début du Stage et pour le début du championnat (Le 05 août).

La priorité pour le Stade Malherbe aujourd'hui, c'est s'arrêter sur le choix de l'entraîneur et on se revoit jeudi avec Olivier (Pickeu) pour le déterminer et faire le choix final. Jeudi, c'est aussi le jour où* l'on passe devant la DNCG. Il y a un calendrier très actif, pas sur les terrains mais en dehors la semaine prochaine."

Pierre-Antoine Capton s'est refusé à tout commentaire sur le moindre nom si ce n'est que "Jean-Marc Furlan peut être dans une liste un peu large" malgré sa maladresse l'hiver dernier. "Il a eu l'intelligence de dire qu'il avait fait une erreur et je trouve cela plutôt correct de sa part."

Objectif : "au moins participer aux barrages"

"Le projet de trois ans pour la montée a pris un petit coup avec le départ de Stéphane (Moulin). Je pense que si lui et son staff étaient restés, on avait de bonnes chances d'accéder à la Ligue 1 l'année prochaine. L'équipe a vraiment progressé et le travail payait. Notre rôle maintenant - et je dis ça avec regret - c'est de tourner la page Stéphane Moulin mais à partir du 30 juin il y aura un nouvel entraîneur, trouver quelqu'un qui va pouvoir reprendre ce projet en place. Si on arrive à avoir de la continuité dans le travail et dans l'état d'esprit des entraîneurs -et on a parlé avec Stéphane du choix du futur entraîneur - je pense qu'on pourra essayer d'être encore meilleur que cette année. C'est l'objectif qui sera fixé au prochain entraîneur : au moins participer aux barrages l'année prochaine. ce serait bien."

A-t-il pensé à se séparer d'Olivier Pickeu?

"Jamais de la vie parce qu'Olivier Pickeu a toute ma confiance. On est allé le chercher en 2020. A l'époque il était sollicité par de très grands clubs et quand je l'ai sollicité pour venir s'occuper du SM Caen, on était au fond du trou. Il a accepté. On lui a demandé énormément : de mener un PSE (Plan de Sauvegarde de l'emploi), de faire une restructuration, de regérer le Centre de formation, de vendre des joueurs extrêmement bien, de faire venir une équipe technique - c'est lui qui a fait venir Stéphane et ses adjoints - de gérer l'aspect politique à Caen, la régionalisation du club, de trouver de nouveaux partenaires - parce qu'on n'avait plus de sponsor, tout le monde nous avait planté - on a fait tout ça.

Je lui ai demandé énormément, peut-être trop. Est-ce qu'on a commis des erreurs? Est-ce qu'il a commis des erreurs? Peut-être, comme tout le monde mais tout ce que je sais c'est qu'il donne 100% de son temps, de son énergie et de son désir au Stade Malherbe Caen. Il a eu aussi l'intelligence de se remettre en question dans les sujets qu'il a eu avec Stéphane. Personne n'est parfait et je sais que le club ne serait pas là où il se trouve si Olivier n'était pas là. Il y a eu une période difficile pour lui parce que les réseaux sociaux ont sorti à peu près n'importe quoi et je suis ni sourd ni aveugle. Et je peux vous dire qu'il a toute ma confiance et qu'il peut compter sur moi comme le Stade Malherbe peut compter sur lui."