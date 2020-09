Pierre-Antoine Capton veut associer des Normands "amoureux du SM Caen" à son projet

Quelques heures après avoir officialisé l'acquisition du SM Caen avec son partenaire Oaktree, Pierre-Antoine Capton était ce lundi 7 septembre l'invité de 100% Stade Malherbe, l'émission quotidienne consacrée au SM Caen et à ses supporters.

"C'est une immense responsabilité, reconnaît le président du directoire de Mediawan, parce que j'ai essayé il y a plusieurs mois et en pleine crise du Covid-19 d'essayer d'aider au maximum le Stade Malherbe Caen qui a des difficultés financières. Et à partir du moment où j'ai décidé de me lancer, il était hors de question qu'on connaisse l'échec. Il fallait qu'on trouve le meilleur partenaire possible pour permettre au SM Caen de continuer à connaître des émotions sportives. Grâce aux équipes d'Oaktree, le Stade Malherbe va pouvoir entrer dans une nouvelle ère avec un plan de travail sur plusieurs années."

Le processus de reprise n'est pas encore achevé puisqu'une Assemblée Générale du SM Caen doit entériner les changements au sein de l'actionnariat et du conseil de surveillance du club. Le conseil municipal de Caen doit également donner son aval par un vote le 14 septembre prochain. Mais Pierre-Antoine Capton compte associer également d'anciens actionnaires et des normands proches du Stade Malherbe Caen.

"Il est encore un peu tôt mais il y aura des actionnaires actuels du Stade Malherbe Caen et puis peut-être d'autres Normands qui viendront au tour de table. La structure prioritaire est Oaktree qui contrôle aujourd'hui le club et moi à côté. Et on fera en sorte de faire rentrer d'autres passionnés du Stade Malherbe dont fait partie Jean François Fortin."

Parmi ses personnalités, Pierre Antoine Capton n'a pas écarté la présence du rappeur caennais Orelsan.

"Il s'avère que j'ai la chance de produire un documentaire sur Orelsan. Nous sommes en contact. On a pas mal d'amis en commun. On a eu une discussion autour du Stade Malherbe. On doit en avoir d'autres mais des Normands amoureux du Stade Malherbe Caen qui ont envie d'aider d'une façon ou d'une autre le stade Malherbe, il y a Orelsan, Denis Brognart.. il y a plein de gens qui aiment ce club et qui ont envie de le défendre."

Et Orelsan serait visiblement intéressé selon Pierre-Antoine Capton par l'idée de participer à l'aventure et au projet du producteur normand.

"Orelsan est capable je pense de tout pour aider le Stade Malherbe de Caen. Il est passionné."

