SM Caen : Posez vos questions à Pierre Antoine Capton

Pierre Antoine Capton sera l'invité ce lundi matin de France Bleu de 08h15 à 09h. Le président du conseil de surveillance du SM Caen et producteur audiovisuel répondra aux questions des auditeurs à la veille du dernier match de l'année 2020 du club de football Normand.

Près de trois mois après l'officialisation de la reprise du SM Caen avec le fond d'investissement Oaktree, Pierre Antoine Capton sera l'invité de France Bleu Normandie ce lundi matin.

Le nouvel homme fort du club de football normand pourra répondre à nos questions et celles des auditeurs sur les nombreux sujets autour de l'actualité du Stade Malherbe et du foot français d'une façon plus générale : situation sportive, droits télés, projet

Ce sera également l'opportunité de mieux connaître cet homme qui souhaite adapter et réorganiser le SM Caen pour "écrire un nouveau chapitre de son histoire en respectant ses valeurs."

Retrouvez-nous dès 08h15 ce lundi pour cet entretien en direct où vous pourrez lui poser vos questions via le 02.31.44.48.44 ou via les réseaux sociaux et le Hashtag #AlloMalherbe .