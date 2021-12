Pierre Antoine Capton : " J'adorerais faire une série documentaire sur le Stade Malherbe Caen"

Pendant près d'une heure, Pierre Antoine Capton a participé à la dernière émission de l'année 2021 de 100% Stade Malherbe. L'occasion de faire le tour des différents sujet autour du SM Caen avec le président du conseil de surveillance du club de football normand.

Le Mercato

"On a eu une discussion tous ensemble encore cet après-midi (lundi) pendant deux heures pour faire le bilan des derniers mois. Olivier (Pickeu) vous donnera les informations mais c'est vrai qu'on a eu des blessures de longues durées. Stéphane Moulin a mis sur le papier ses besoins pour janvier. On va y travailler mais je pense qu'il y aura sans doute des petits ou un petit ajout supplémentaire. Adolphe Teikeu est arrivé. On est très content qu'il puisse rejoindre le club à partir de début janvier et peut-être qu'Olivier annoncera une bonne surprise pour la rentrée."

L'objectif de remonter

"C'est l'objectif que l'on s'est fixé. Maintenant c'est du temps long. J'aurais adoré que cela arrive cette année. Je pense que le travail de fonds que l'on est en train de faire qui n'est pas visible par les supporters mais qui est indispensable est parti sur de bons rails. Je rappelle malheureusement que le club a subi un plan social l'an dernier qui était indispensable, qu'on est reparti dans une situation sportive qui était catastrophique.

Maintenant on est en train de se reconstruire. Stéphane Moulin est une chance pour le Stade Malherbe Caen. C'est un grand entraîneur avec un grand staff. Il sait ce qu'il fait. Cela a été difficile aussi pour lui de s'adapter. Ce n'est pas simple quand après tant d'année à Angers vous débarquez à Caen. Mais c'est l'homme en qui on a toute confiance et qui est en train de construire un projet auquel on croit. Maintenant il faut lui donner l'effectif et les joueurs dont il a besoin mais l'objectif reste le même.

Pour moi le Stade Malherbe Caen est un club de Ligue 1 et doit y retourner."

Et pourquoi pas Free comme sponsor du SMC?

"On a un sponsor qui est arrivé cette année - Starwash - et on est très content. Et Xavier Niel n'a pas de club et ne sponsorise pas le foot mais j'espère être le premier à le faire venir un jour."

Le SM Caen pourrait-il être le sujet d'une série documentaire?

"Vous savez, cela a été l'une des premières discussions qu'on a eu avec Vincent Catherine, le patron français d'Oaktree. c'était de faire une série sur Caen. On n'aurait pas pu écrire un scénario comme ça. C'était impossible de le projeter et cela aurait sans doute fait un très bon documentaire.

On se serait beaucoup moqué de nous parce qu'entre l'assurance qu'on devait avoir au début et l'état dans lequel on était suite au dernier match contre Clermont, il y avait vraiment un grand écart.

Mais je pense que l'on doit d'abord faire un travail de fond et puis une fois que le club ira bien et que l'on sera mieux on pourra commencer à filmer. Mais j'adorerais faire une série documentaire sur le Stade Malherbe Caen et cela fait partie des projets qui pourront voir le jour dans les prochaines années, c'est certain. "

Le passage à dix-huit clubs en Ligue 1 et en Ligue 2

"Comme vous le savez, on a subi Médiapro, on a subi le COVID et donc il y avait de moins en moins d'argent pour les clubs de foot. Il a donc fallu compresser un peu l'ensemble. Alors il y a aussi une solution pour que le National devienne peut-être une sorte de Ligue 3. Il y a plein d'éléments qui vont se mettre en place et qui sont en débat. Mais après, la compétition est la compétition. Est-ce que le Stade Malherbe Caen doit être dans les dix-huit meilleurs clubs de France? Je pense que oui. Ce qui est sûr c'est qu'il doit être dans les trente-six meilleurs de France et qu'il doit être aussi dans les dix-huit.

A nous de faire nos preuves et aux joueurs de montrer qu'ils sont les plus compétitifs et les meilleurs. On a voté pour cette réforme comme 90% des clubs de Ligue 2."