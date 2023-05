Pierre Aristouy, nouvel entraîneur du FC Nantes : "exigeant", "qui aime le club" selon d'ex-coéquipiers

Samedi prochain, le FC Nantes sera sur la pelouse de Toulouse, l'équipe qu'il l'a humiliée en finale de la Coupe de France, fin avril. Un match capital en vue du maintien. Le FC Nantes, qui a encore chuté à la maison en championnat dimanche (défaite 2-0 face à Strasbourg), compte désormais deux points de retard sur le premier non relégable, Auxerre. Mais il reste quatre matches à jouer.

Ce déplacement à Toulouse sera marqué par un nouveau visage sur le banc nantais puisque Pierre Aristouy, 43 ans, et jusqu'ici entraîneur des U19 de la Maison Jaune, a été nommé entraîneur de l'équipe pro, en remplacement d'Antoine Kombouaré. Aristouy a, par le passé, aussi entraîné l'équipe réserve du FC Nantes et l'équipe une de Mont-de-Marsan, d'où il est originaire. Il arrive à maintenir le Stade Montois en CFA lors de la saison 2014-2015. Les deux années suivantes, son équipe termine à la 5e et à la 2e place.

Pierre Aristouy a dirigé ce mardi 9 mai, dans l'après-midi, son premier entraînement. Loin des regards des supporteurs, tenus à l'écart par un dispositif de sécurité comme le montre cette photo de notre confrère Franck Dubray.

La gendarmerie présente ce mardi après-midi aux abords du centre d'entraînement du FC Nantes. © Maxppp - Franck Dubray/Ouest France

Aristouy vu par Charles Devineau

"C'est compliqué, mais mathématiquement possible", souligne Charles Devineau, ancien coéquipier de Pierre Aristouy à Nantes. "C'est quelqu'un qui est très exigeant avec son public, qui sait aussi s'adapter à son public. Il a des résultats avec toutes les générations du club. Il a eu des résultats avec les clubs amateurs qu'il a pris. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. C'est un passionné, il aime le foot, le beau foot. Ce n'est pas un mec qui est déboussolé et détruit par le système", fait remarquer le Vendéen, qui entraîne lui les amateurs de La Châtaigneraie.

Et d'enchaîner : "je pense qu'il a faim, il a envie. Après, il récupère quelque chose de nauséabond. Il y arrive, tant mieux pour tout le monde et pour lui. Il n'y arrive pas, il n'y pas non plus drame." Devineau, qui comme Aristouy a connu comme joueur lors de la saison 99-2000 le maintien lors de l'ultime journée, en appelle aux joueurs d'aujourd'hui : "faut que les joueurs se réveillent, se mettent en mode commando tout le mois qu'il reste. J'espère qu'ils vont se bouger le cul quand même pour parler vulgairement."

"Changer pour un électrochoc" selon Piocelle

Sébastien Pioncelle, ancien coéquipier d'Aristouy, reconnait "qu'il fallait changer pour essayer. Après, est-ce que ça va marcher ou pas, on ne sait pas, mais il fallait changer pour qu'il y ait un électrochoc. Bien sûr que c'est quelqu'un qui aime le club, qu'il a connu en étant jeune et depuis quelques années comme éducateur, il connait une partie des joueurs donc ça, c'est positif. Mais, ce n'est pas une tâche facile. C'est sûr que ça donne envie ce genre de mission quand on est un jeune entraîneur, mais ce n'est pas évident. Je pense qu'il en a conscience. Il manque d'expérience, c'est sûr, mais c'est cette fraicheur, le fait d'être un petit novice aussi, je pense que c'est là-dessus qu'il doit aller."

