C'est désormais officiel : Pierre-Emerick Aubameyang a signé un contrat avec le FC Barcelone jusqu'au 30 juin 2025. Une opportunité sportive importante pour le Mayennais et un joli coup pour le club catalan en perte de vitesse depuis de nombreux mois.

Pierre-Emerick Aubameyang au FC Barcelone : un contrat gagnant-gagnant pour le Mayennais et les Catalans

Le FC Barcelone annonce officiellement ce mercredi 2 février 2022 l'arrivée de l'attaquant franco-gabonais de 32 ans Pierre-Emerick Aubameyang. Le club catalan a fixé sa clause libératoire à 100 millions d'euros.. Le Barça précise toutefois que PEA "bénéficiera d'une option de départ le 30 juin 2023". Sportivement, ce contrat est une bonne affaire pour les deux parties. Explications.

Orphelin de sa star argentine Lionel Messi depuis l'été 2021, le FC Barcelone cherchait activement un attaquant de pointe cet hiver. Il a bien tenté de recruter Alvaro Morata, l'espagnol de la Juventus de Turin, mais sans succès. L'équipe entraînée par Xavi tente de retrouver de sa superbe depuis plus d'un an. Cette saison elle a été éliminée de la Ligue des Champions en phase de poule et n'est pas vraiment sûre de jouer la prochaine édition. Barcelone occupe tristement la cinquième place de la Liga actuellement. Cette compétition, PEA ne l'a jamais jouée avec Arsenal. Son dernier match dans cette prestigieuse coupe d'Europe remonte au 6 décembre 2017 avec le Borussia Dortmund. Une défaite 3-2 au Real Madrid. Le Mayennais avait marqué les deux buts pour le club allemand.

Titulaire dès dimanche ?

Avec Ousmane Dembélé, Ferran Torres, Ansu Fati et Memphis Depay, le secteur offensif du Barça est largement pourvu sur les côtés et peut compter avec l'ancien de l'AS L'Huisserie Football sur un solide N°9. Sur le papier Aubameyang, capable de dépanner sur les ailes, a donc le profil idéal pour rebooster Barcelone. À Arsenal le Mayennais a perdu son brassard de capitaine en décembre. La raison : des problèmes de comportement d'après le club anglais.

Pierre-Emerick Aubameyang sera présenté en fin de semaine à la presse et aux supporters. Il pourrait jouer ses premières minutes dans le mythique stade du Nou Camp dès ce dimanche 6 février contre l'Atlético Madrid. Un match qui au regard de la situation des Blaugrana apparaît déjà capital dans la course à la Ligue des Champions.