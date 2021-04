Girondins de Bordeaux : des contacts avec deux repreneurs potentiels annonce le maire Pierre Hurmic

Ce vendredi 23 avril, le maire de Bordeaux Pierre Hurmic a annoncé que deux repreneurs étaient candidats pour le rachat du club de foot. La veille, le fonds d'investissement américain King Street annonçait ne plus vouloir financer les Girondins de Bordeaux.

Le maire EELV Pierre Hurmic a annoncé ce vendredi 23 avril être en contact avec deux hommes d'affaires pour le rachat du club de foot des Girondins de Bordeaux. Il a désigné Bruno Fiévet et Pascal Rigo. Pour Pierre Hurmic, ce sont des profils satisfaisants :" ces deux repreneurs ont pris contact avec moi pour un éventuel rachat du club. Ils ont la fibre girondine. Et je sens que leur projet présente davantage de sens que ce que proposait King Street. Et surtout ils ont un vrai amour pour ce club".

"Un gâchis et une opportunité"

Pierre Hurmic a affirmé que "la mairie ne sera pas une chambre d'enregistrement comme par le passé mais un partenaire tout à fait actif". En 2018, alors dans l'opposition, Pierre Hurmic avait voté contre la reprise du club par le fonds américain. Il a estimé que ce départ de King Street était un "échec politique, économique, sportif mais aussi éthique dans la gestion du club", y voyant "à la fois un gâchis et une opportunité". Le timing du départ de King Street "manque d'élégance et je suis poli", "on ne quitte pas comme ça, à la fin d'un championnat".

Pierre Hurmic annonce qu'une décision devrait être donnée dans les trois mois.