Pierre Lees-Melou : "Monaco le match idéal pour nous rebooster"

On l'avait laissé souriant et rassuré dans les travées du Stade Bollaert après la victoire à Lens. On a retrouvé un Pierre Lees-Melou forcément plus morose ce mardi au centre d'entraînement de l'OGC Nice. A la veille de se déplacer au stade Louis II pour le derby de la Côte d'Azur, le capitaine rouge et noir est revenu sur la défaite inquiétante face à Saint-Etienne (0-1). "On est passé totalement à travers. La défaite est totalement méritée, le but en fin de match nous pendait au nez."

On ne doit pas se cacher

"Dans notre malheur Monaco c'est le match idéal. C'est le premier match que nos supporters cochent. On n'a pas le choix il faut montrer les valeurs qu'on a commencé à montrer à Lens et surtout pas le visage contre Saint-Etienne." Affronter la meilleure équipe de 2021 n'effraie pas en tout cas le capitaine du Gym. "Notre principal adversaire en ce moment c'est nous-même. On n'est pas dans une position où on doit étudier les équipes adverses. On doit se concentrer sur nous. Contre Saint-Etienne on s'est concentré sur leurs qualités pour les bloquer et on en a oublier de jouer. Là c'est un derby donc on ne doit pas se cacher".

Monaco meilleure équipe de France en 2021

13e de Ligue 1 avant de se déplacer à Louis II, le Gym affronte des Monégasques qui ont remporté leur cinq matchs depuis la reprise début janvier. Ce derby de la Côte d'Azur est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur à partir de 21h avec Dominique Poulain, Patrice Alberganti et Maxime Bacquié aux commentaires.