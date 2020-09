Pierre Lees-Melou prolonge son contrat avec l'OGC Nice

Alors que son contrat expirait en juin 2022, le milieu de terrain Pierre Lees-Melou a prolongé ce vendredi son bail sur la Côte d'Azur jusqu'en 2023. Une excellente nouvelle pour le Gym tant le natif de Langon (Gironde) est devenu essentiel au collectif niçois. Arrivé à l'été 2017 en provenance de Dijon, Lees-Melou compte aujourd'hui 110 matchs sous le maillot rouge et noir (13 buts / 15 passes décisives) et progresse d'année en année concernant ses statistiques. Auteur de cinq buts notamment la saison passée en Ligue 1, il a grandement participé à la 5e place de son équipe, qualifiée cette saison pour les phases de poule de l'Europa League.

J'aime beaucoup son implication

Au-delà des chiffres, Pierre Lees-Melou a su gagner le cœur des supporters grâce à son état d'esprit irréprochable sur et en dehors du terrain. "Cette prolongation est une très bonne nouvelle pour nous," se félicite son entraîneur Patrick Vieira. "J'aime beaucoup son implication, c'est un joueur avec qui j'aime travailler. On a besoin de ces leaders pour tirer le groupe vers le haut." "Le club est en train de grandir et je suis vraiment content de faire partie de ce projet," réagit Pierre Lees-Melou dans la vidéo diffusée ce vendredi sur les médias du club. "On veut faire de grandes choses que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe." Cette saison le milieu a disputé les trois rencontres du Gym et délivré une passe décisive à Amine Gouiri lors de la réception de Lens (2-1).