Pierre Leresteux : "une année positive et quasi record en nombre de licenciés en Normandie"

Le président de la Ligue de Football de Normandie était l'invité de France Bleu ce matin à l'occasion des Finales de Coupe de Normandie qui se dérouleront ce week-end à Grand-Quevilly, près de Rouen. Ces neuf finales (des U15 aux séniors) marquent en quelque sorte la fin des compétition pour la saison.

ⓘ Publicité

Chef de la délégation de l'équipe de France de Football espoirs, Pierre Leresteux a fait un bilan de la saison de Grenoble où les Bleuets affrontent en amical ce vendredi le Mexique.

Un effet Coupe du Monde

"La courbe est à la hausse avec 115.600 licenciés. C'est pratiquement un record égalé après 1998 où il y avait plus de 116.000 licenciés donc on peut dire que c'est positif. Jusqu'au mois d'avril, on a eu des inscriptions. Beaucoup de jeunes viennent vers le football. C'est une année positive pour le nombre de licencié.

Des incivilités en recul

"On a mis en place une commission sur les incivilités qui fait un excellent travail. Elle a diminué fortement nos problèmes. J'en remercie les clubs et je les félicite - joueurs, éducateurs, présidents de clubs et arbitres. Vue le nombre de descentes qu'il y avait dans nos championnats à tous les niveaux - National et régional - on peut dire que c'est une belle saison et j'en remercie tous les acteurs.

On est plutôt sur la prévention que la sanction. Quand il y a un problème dans un club, nous nous déplaçons. La commission fait un bon travail et derrière nous envoyons des éducateurs. Nous faisons des réunions avec les arbitres, les éducateurs et les joueurs des clubs. On peut considérer que cela paye.

Sur les sanctions, on a allongé les durées de peine qui étaient de trois ans. On a ramené cela à dix ans. On a mis cela en place il y a trois ans. L'année dernière nous avions eu sept agressions d'arbitres - ce qui était beaucoup. Cette année, on a eu aucune agression à arbitre au niveau de la Ligue."

La crise des vocations pour l'arbitrage

"C'est très difficile mais on a une équipe de conseiller techniques sous l'animation de Fredy Fautrel, ex-arbitre international. On fait donc un travail avec les districts et on soutient les clubs mais j'ai dit à l'Assemblée Générale en présence du nouveau président de la Fédération Française de Football que la réglementation était à revoir. Elle est très dure par rapport au club et cela n'apporte pas plus d'arbitres. Pour vous donner un exemple, pour récupérer une centaine d'arbitre on en perd cent-cinquante."