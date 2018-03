A Lille, les ultras ont publié un communiqué. Ils assument l’envahissement de terrain, disant que c’est le seul moyen pour qu’on parle d’eux. Le fait pour les médias d’offrir des tribunes à ces ultras violents, est ce que ça ne les incite pas à les répéter ?

Je vais vous faire une réponse qui risque d’être très impopulaire à Saint-Étienne. Il y a des clubs en France où on donne trop d’importance aux supporters et Saint-Étienne en fait partie. Ça se traduit par un manque de courage. Les médias sont là pour relayer les propos des acteurs. Je vais être très crû mais si les acteurs disent de la merde, les médias relayent de la merde. A partir du moment où les supporters lillois font un communiqué, c’est le rôle des médias de le relayer. C’est pas le rôle des médias d’être d’accord avec ces âneries.

Il y a eu également des événements à Renne, le bus stéphanois caillassé, derrière les supporters sont allés dégrader le local des Rennais. Vous avez échangé de manière virulente avec des supporters stéphanois. Vous ne regrettez pas d'avoir tweeté rapidement sans prendre connaissance de la version stéphanoise ?

Je pense que les gens se méprennent sur mon attitude. Je ne suis pas là pour dénoncer les supporters stéphanois, lillois, marseillais ou lillois. Il y a quelques semaines dans le Canal Football Club je me suis élevé contre les incessantes interdictions de déplacement. J’ai dit que ça ne pouvait plus durer. Malheureusement derrière je suis cocu. Moi qui ai fait un rendez-vous auprès de la Ligue pour essayer de trouver des solutions et avancer dans le dialogue avec les supporters. Si je retourne à la Ligue ils vont me dire quoi ? Vous voulez dialoguer avec qui ? Les mecs se comportent comme des animaux. Avec le truc extraordinaire des supporters de dire que c’est l’autre qui a commencé. Les supporters de Saint-Étienne ont pris 3 ou 4 cailloux sur le bus, derrière ils vont attaquer un local et ça se termine avec des lacrymogènes et 2 supporters stéphanois blessés. Maintenant j’ai eu les infos de la police de Rennes. Tu fais donc 1000 kilomètres pour aller te prendre un coup de matraque par un CRS parce que en représailles de quelques cailloux tu vas casser un local. Comment voulez vous que je défende ça ? Les infos je les ai eu auprès du président du Stade Rennais. Les seules infos que j’ai eu côté stéphanois c’est celles d’un crétin d’un site internet qui a passé son temps à m’insulter.

Vous dites avoir eu aujourd’hui la confirmation de la police. Il n’aurait pas mieux fallu attendre cette confirmation avant de tweeter ?

Mais qu’est ce que ça change ? Les supporters stéphanois qui sont allés dans le local rennais ont comme justification d’avoir pris des cailloux sur le bus. Les Rennais peuvent dire : « ils nous ont abimé notre local, donc on va les charger, les massacrer et les jeter dans la Vilaine ! ». C’est cette escalade que je dénonce. Il va finir un jour par y avoir des morts.

Vous êtes sur Twitter l’expert foot le plus suivi avec plus de 2 millions d’abonnés. L’ambiance y est parfois très violente, le débat pas toujours serein. Qu’est ce que vous en tirez de positif pour vouloir y rester alors que d’autres quittent parfois ce réseau social ?

Ces dernières heures j’ai donné le bâton pour me faire battre en mettant en « flop » dans le CFC un joueur qui n’a pas joué. En fait, j’ai été malade récemment, pendant mes mois d’absence et au moment de mon retour, je n’ai reçu que de l’amour de Twitter. Je n’oublies pas. Je n’oublies pas non plus que c’est le royaume de l’anonymat. Ce que je réclame d’ailleurs c’est que Twitter ne soit plus anonyme. Que vous soyez obligé de marquer votre nom et votre prénom. Je pense que ça réglerait tout de suite beaucoup de problèmes d’insultes. Rassurez vous j’ai 2,4 millions de personnes qui me suivent et je suis plus populaire qu’impopulaire. Et même ceux qui ne m’aiment pas n’hésitent pas à me demander des photos quand ils me croisent au stade.

Pour parler de jeu, est ce que vous pensez que les Verts vont réussir à atteindre une place européenne ?

Je pense qu’ils ont un peu de retard pour le faire. D’autant qu’ils vont bientôt recevoir le PSG. Ce qui est sûr c’est que quand Saint-Étienne recrute des vrais joueurs, ils ont des vrais résultats. C’est sûr que quand tu rajoutes Subotic, M’Vila, Debuchy, Ntep… Ruffier et redevenu lui-même. Beric a aussi marqué beaucoup de buts. S’il n’y avait pas eu ce recrutement et celui de Gasset, Saint-Étienne aurait été en grand danger cette saison. Ils ont deux super entraineurs parce que Ghislain Printant est un mec formidable. Ce sont deux hommes que j’aime profondément. Ce sont de bons professionnels et de bons hommes. Je suis très content de leur réussite. J’espère juste que quand je reviendrai à Geoffroy Guichard contre le PSG il fera moins froid que contre Marseille. Face à Marseille j’ai cru crever.